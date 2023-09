Le manque d’action de l’État québécois face à l’itinérance pourrait « tuer des maires et mairesses » qui ont l’impression de se battre seuls contre la croissance « exponentielle » de cette crise, a dit jeudi le maire de Québec.

Bruno Marchand s’exprimait à quelques jours de l’ouverture d’un Sommet municipal sur l’itinérance, qu’il accueillera la semaine prochaine.

Dans les municipalités, des employés et des élus travaillent inlassablement pour trouver des solutions à l’explosion du nombre de sans-abri dans leurs rues, a fait valoir le maire de Québec. « Mais ça ne peut pas être seuls. Seuls, on va s’étouffer au combat. Et c’est ça qui arrive présentement », a-t-il continué, alors qu’il s’exprimait dans le cadre d’un Sommet sur la fiscalité. « Si vous voulez tuer des maires et mairesses, continuez de faire ce qu’on fait avec […] des gens qui s’engagent et ont l’impression d’être seuls au combat. »

« Pas parce que le Québec ne fait rien. Je ne suis pas en train de dire que le Québec ne fait rien, je n’ai jamais dit ça, a-t-il continué. Mais est-ce que le Québec n’en fait pas assez ? La réponse, c’est oui. » Les services sociaux et de santé constituent une compétence provinciale.

Le maire de Québec a donné l’exemple de Saint-Jean-sur-Richelieu, où la population itinérante se comptait sur les doigts d’une main en 2020, alors qu’elle tournait autour de 80 personnes deux ans plus tard.

Il faut « arrêter de se dire que c’est quelque chose d’inéluctable auquel on ne peut rien changer », a-t-il dit. Il faut « arrêter de manquer d’ambition : me semble qu’il y a un Québec, un jour, qui avait de l’ambition ».

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, a elle aussi déploré l’inaction du gouvernement en matière d’itinérance, menaçant même le ministre des Services sociaux Lionel Carmant de faire une « crise de bacon » pour exprimer sa frustration. La situation est si criante dans sa municipalité qu’une jeune femme de 18 ans, sans domicile fixe, aurait récemment accouché dans un boisé, a-t-elle rapporté au ministre. « Est-ce que c’est ça, mon Québec, en 2023 ? », a-t-elle dénoncé.

Elle a précisé que cet évènement lui a été rapporté par d’autres femmes itinérantes qui auraient aidé les services d’urgence à atteindre la jeune parturiente. Ces faits n’ont toutefois pas été vérifiés auprès des policiers ou des ambulanciers de sa municipalité, a-t-elle reconnu.

M. Marchand avait déjà averti le gouvernement du Québec de ne pas se présenter les mains vides au sommet sur l’itinérance de la semaine prochaine.