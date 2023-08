Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon

(Québec) Après moult délais, le budget de l’an un d’un Québec souverain est fin prêt, a assuré jeudi Paul St-Pierre Plamondon. Le chef péquiste pourrait même le dévoiler avant l’élection partielle dans Jean-Talon, où la CAQ a « déjà commencé » à brandir l’épouvantail de la souveraineté, selon lui.

Le chef Paul St-Pierre Plamondon doit préciser « d’ici 24 à 48 heures » la date à laquelle il présentera le budget de l’an un d’un Québec souverain. Le leader du Parti québécois a affirmé jeudi que les documents sont prêts et approuvés par des économistes indépendants. L’exercice pourrait même être fait avant le 2 octobre, date à laquelle les électeurs de Jean-Talon iront aux urnes.

« Je vous reviens avec une date tantôt, on fera une annonce », a-t-il répété en marge de la réunion de son caucus à l’Université Laval, en n’écartant pas la possibilité de le dévoiler pendant l’élection partielle. « C’est-à-dire que ça prend un espace de discussion sur le budget de l’an un. Puis, je sens que le gouvernement est très intéressé à changer le sujet de la partielle », a-t-il expliqué en mêlée de presse.

Après avoir pris l’engagement de présenter le budget de l’an un en juin dernier, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon n’était toujours pas en mesure d’encercler une date au calendrier à la fin de la session parlementaire. Il disait alors attendre « le feu vert » des économistes indépendants « qui vérifient chacun des chiffres ». Au départ, le PQ devait présenter le document à la fête nationale de 2022.

Des stratégies inspirées de Jean Charest

Par ailleurs, Paul St-Pierre Plamondon accuse la Coalition avenir Québec de se livrer à des stratégies qui rappellent « comment Jean Charest opérait » en brandissant l’épouvantail de la souveraineté dans Jean-Talon.

Au moment de présenter sa candidate dans Jean-Talon, mardi, le premier ministre François Legault a décoché une flèche à l’endroit du Parti québécois en affirmant que la question « cet automne, ce ne sera pas la souveraineté du Québec, ce sera le coût de la vie ».

« Mon collègue Pascal Bérubé me rappelait comment Jean Charest opérait. Il y a beaucoup de points similaires », a noté M. St-Pierre Plamondon, citant également le slogan « Gardons Jean-Talon au gouvernement » utilisé par le premier ministre sur son compte Twitter, mercredi. « [Ça] ressemble étrangement à des slogans utilisés par l’Union nationale à la fin des années 50. Ce sont des slogans qui ne visent pas à bâtir, à inspirer, mais plutôt à créer une crainte dans la population », a lancé le chef péquiste.

Paul St-Pierre Plamondon croit par ailleurs qu’il y a de la place pour l’enjeu de l’indépendance dans Jean-Talon, un ancien château fort libéral tombé aux mains de la CAQ en 2019. « Bien oui, dans le sens qu’il faut être le plus assumé, le plus transparent. Je suis un indépendantiste et je pense que plusieurs des enjeux doivent être vus à la lumière de ce que le fédéral fait ou ne fait pas », a-t-il expliqué.

Selon le chef péquiste, parler des enjeux du coût de la vie, des changements climatiques et du déclin du français – les enjeux prioritaires de l’automne, selon lui – « n’empêche pas » d’aborder la souveraineté.

Mercredi, Paul St-Pierre Plamondon a affirmé que la lutte dans Jean-Talon n’est pas « à armes tout à fait égales » devant un gouvernement de 90 députés. Il a prévenu les électeurs que du « personnel politique rémunéré par l’Assemblée nationale ou la CAQ » frappera à leur porte et lancé un appel aux bénévoles.

Les hostilités sont lancées entre la CAQ et le PQ dans Jean-Talon depuis qu’il a été révélé que le candidat péquiste, l’avocat Pascal Paradis, avait eu des conversations avec l’entourage du premier ministre pour porter la bannière caquiste au scrutin de 2022. M. Paradis a par la suite déclaré que l’entourage de M. Legault lui a assuré avant les élections générales que le projet de troisième lien autoroutier serait abandonné, malgré les engagements caquistes. Ces déclarations ont forcé mardi le premier ministre à défendre son intégrité.