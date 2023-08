(Ottawa) La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, se rend en Europe de l’Est dans le cadre d’un effort visant à renforcer les liens du Canada avec les pays situés en périphérie de la Russie.

Dylan Robertson La Presse Canadienne

Son voyage en Slovénie, en Macédoine du Nord et en Albanie fait suite à l’engagement des membres de l’alliance militaire de l’OTAN à soutenir les démocraties confrontées à l’ingérence et à la désinformation de la Russie.

En Slovénie, Mme Joly participera à une table ronde sur le multilatéralisme au Forum stratégique de Bled, une conférence annuelle sur la sécurité et le développement en Europe du Sud-Est.

Elle prévoit rencontrer des responsables gouvernementaux de l’opposition moldave et biélorusse, ces deux pays étant confrontés à des forces antidémocratiques soutenues par Moscou.

En Macédoine du Nord, la ministre Joly devrait rencontrer le premier ministre Dimitar Kovacevski et ses principaux ministres pour discuter des questions de commerce et de défense.

En Albanie, elle rencontrera le premier ministre Edi Rama et les membres de son cabinet au sujet de l’État de droit et des questions d’équité, selon un communiqué de presse.

Le bureau de Mme Joly indique que ce voyage fait partie d’un plan que la ministre avait annoncé en mai et qui appelait Affaires mondiales Canada à s’engager davantage auprès des Nations Unies. L’Albanie occupe un siège temporaire au Conseil de sécurité de l’ONU, siège qui sera transféré à la Slovénie l’année prochaine.

La Macédoine du Nord, quant à elle, préside l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, la plus grande organisation de sécurité du continent et l’un des derniers forums où la Russie et l’Occident peuvent discuter de défense et de conflit.

Le voyage vise à « écouter l’expérience des pays de la région et explorer des moyens concrets de soutenir ces partenaires », a écrit le bureau de la ministre dans une déclaration, qualifiant les trois pays de « partenaires clés du Canada » sur le continent.

« Nos valeurs communes, notamment la défense de la démocratie et la poursuite d’un ordre mondial fondé sur des règles, nous unissent », a déclaré Mme Joly.

Son voyage survient alors que la Macédoine du Nord entreprend des réformes politiquement difficiles dans le cadre de sa quête de plusieurs années pour rejoindre l’Union européenne.

En 2019, le pays a cédé aux demandes de la Grèce d’ajouter le mot « Nord » à son nom. Plus récemment, la Bulgarie a exigé que le pays reconnaisse les Bulgares de souche dans une liste officielle des groupes résidant en Macédoine du Nord, une décision à laquelle les partis conservateurs se sont opposés.

Mme Joly a déclaré que le Canada doit s’engager davantage avec les pays confrontés à l’influence russe, en particulier les petits pays. Les libéraux ont annoncé la création de nouvelles ambassades dans des pays comme la Lituanie et l’Arménie, bien qu’ils aient été critiqués pour la fermeture du Centre international canadien de l’Arctique en Norvège.