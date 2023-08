(Québec) De la « chicane ». Un « triste théâtre ». Les libéraux sont estomaqués de la bisbille qui mène François Legault et Paul St-Pierre Plamondon à se traiter mutuellement de menteurs sur la place publique.

À l’annonce de leur candidate dans l’élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon à Québec, le chef par intérim Marc Tanguay a présenté celle qui sera sur la ligne de départ, l’entrepreneure Élise Avard-Bernier, 38 ans, comme étant l’antithèse de ce qui est survenu dans les derniers jours entre le premier ministre et le chef péquiste.

« Nous avons l’opportunité de reprendre Jean-Talon et de mettre de côté les chicanes stériles et qu’on a vues dans les 24 dernières heures », a-t-il dit lors d’une conférence de presse organisée dans un salon privé du restaurant Montego, sur la rue Maguire.

Pour le PLQ, cette élection partielle, provoquée par la démission surprise de la députée caquiste Joëlle Boutin, est l’opportunité de ravir la circonscription à la Coalition avenir Québec (CAQ). Les citoyens de la circonscription, située dans les quartiers Sillery et Sainte-Foy, ont toujours élu un député libéral avant que le parti de François Legault les déloge après la démission de l’ex-ministre Sébastien Proulx, en 2019.

Malgré des sondages dévastateurs pour le Parti libéral, qui se lance dans cette élection sans même avoir un chef permanent, Mme Avard-Bernier pense que son élection est « réalisable ».

« Ce qui se passe à mon sens, c’est un peu de la chicane. Ce sont des ondes qui sont grises, noires. Je pense qu’il faut amener des débats concrets et les préoccupations des [citoyens] », dit-elle.

« Les gens de Jean-Talon ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas savoir qui a menti entre Paul St-Pierre Plamondon et François Legault », ajoute M. Tanguay.

Quoi faire du troisième lien ?

À Québec, l’abandon du troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis, en avril, a créé un choc politique qui brouille depuis la boussole électorale. Avec des sondages consécutifs qui placent le Parti québécois au sommet des intentions de vote dans la région de la Capitale-Nationale, l’élection partielle dans Jean-Talon sera chaudement disputée.

Sur ce sujet, la candidate libérale a été incapable vendredi de se positionner clairement pour ou contre un lien autoroutier entre les deux rives.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE LINKEDIN D'ÉLISE AVARD-BERNIER Élise Avard-Bernier

« C’est une question qui concerne les gens de Jean-Talon. Ce n’est pas à moi de choisir », a-t-elle d’abord répondu, alors qu’elle demande aux citoyens de la circonscription de la choisir pour défendre leurs intérêts au Parlement.

« Je demande [aux citoyens] de ne pas me choisir par rapport à une position que j’aurais sur le troisième lien. Je leur demande de me choisir dans les positions que j’ai dans plusieurs sphères, et non pas uniquement par rapport à ce point-là », a-t-elle plus tard affirmé.

Sur ce point, Marc Tanguay a réitéré la position du parti. Un tunnel autoroutier, « pour l’instant, ce n’est pas une option ».

Un appel au vote

Lors du scrutin général en 2022, le Parti libéral a terminé en quatrième position dans Jean-Talon, avec seulement 13 % des voix. Les libéraux avaient d’ailleurs connu des difficultés à trouver un candidat pour leur ancien château fort. En pleine campagne, c’est finalement Julie White, une conseillère de Dominique Anglade, qui est sortie de l’autobus de la cheffe afin de se présenter dans la circonscription.

Élise Avard-Bernier affirme ne pas avoir été approchée à l’époque pour devenir candidate. Elle salue au passage le travail de Mme White, qu’elle connaît très bien pour avoir étudié dans les mêmes écoles qu’elle, tout comme avec Marie-Anik Shoiry, qui portera les couleurs de la CAQ.

À ce sujet, Mme Avard-Bernier – pour qui l’élection marquera un « renouvellement libéral », promet-elle – n’a que de bons mots pour sa rivale. Elle lui souhaite une bonne campagne.

Nez à nez dans les sondages, l’attention est pour l’instant tournée vers le duel opposant le Parti québécois et la CAQ. Les libéraux tenteront dans ce contexte de s’imposer. « C’est le temps de sortir voter », leur a dit Marc Tanguay vendredi.

Toujours dans cette partielle, Québec solidaire (QS) présente pour sa part le sténographe Olivier Bolduc comme candidat. Les conservateurs n’ont pas annoncé qui sera candidat, mais le chef Éric Duhaime a déjà exclu de s’y présenter.