(Québec) « Choqué » et « trahi » par la Coalition avenir Québec (CAQ), le candidat péquiste dans Jean-Talon, Pascal Paradis, réplique : il révèle que le chef de cabinet de François Legault, Martin Koskinen, lui a offert un poste de ministre et qu’il lui a même confié que le troisième lien serait abandonné après les élections générales.

« Je n’ai jamais rien demandé » à la CAQ ni « magasiné un ministère », a martelé l’avocat, jeudi, lors d’une conférence de presse avec son chef Paul St-Pierre Plamondon pour annoncer officiellement sa candidature à l’élection partielle.

« La Coalition avenir Québec m’a contacté, m’a fait miroiter toutes sortes de choses. J’ai considéré cette offre. J’ai considéré ce qu’on m’a fait miroiter, je ne le nierai pas. On a eu des discussions. Mais à la fin, j’ai refusé. C’est ça qui s’est passé », a affirmé M. Paradis.

Le candidat péquiste soutient qu’il n’a pas entrepris de démarches auprès de la CAQ au printemps 2022 : c’est M. Koskinen qui l’a approché. Ce dernier lui a offert une place autour de la table du cabinet. C’était « sa proposition initiale », « on a parlé clairement de quel ministère », celui de la Capitale-Nationale, a expliqué M. Paradis.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Martin Koskinen

« Quand le cabinet du premier ministre t’appelle, tu écoutes et tu [te demandes] : est-ce que ça pourrait être un véhicule pour faire vivre mon engagement ? Tu te la poses, la question. Arriver au gouvernement, à la table des ministres. Tu te la poses, la question. Mais là, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas là-dedans et à la fin, j’ai refusé », a-t-il dit.

L’enjeu du troisième lien

Le premier ministre François Legault niait mercredi que son parti lui ait fait une telle proposition. « On n’a offert aucun poste de ministre. On n’a garanti aucun poste de ministre. J’ai lu le texte de M. St-Pierre Plamondon et, de toute évidence, entre M. Paradis et Martin Koskinen, il y en a un des deux qui ment ! » lançait-il.

Pascal Paradis dit avoir signalé à M. Koskinen que la CAQ n’est « pas [sa] famille politique », qu’il est social-démocrate et souverainiste. Cela ne posait pas de problème pour le directeur de cabinet de M. Legault, a-t-il dit, ajoutant que ce dernier lui a même répondu qu’il y avait d’autres souverainistes à la CAQ.

L’avocat a ajouté qu’il a fait valoir son opposition à la promesse de troisième lien de la CAQ. Il a relaté les discussions sur le sujet. « On a dit : vous le savez, le troisième lien, ça ne se fera pas, mais on ne parlera pas de ça pendant les élections. Ça va être après », a-t-il affirmé. Il a répondu par la suite que c’est M. Koskinen qui lui disait que le projet serait abandonné après le scrutin.

« C’était très clair dans nos discussions que le troisième lien n’aurait pas lieu. » C’est ainsi qu’il n’a « pas été surpris » de voir que la promesse a été abandonnée le printemps dernier malgré tout ce que M. Legault disait en campagne électorale.

« Je n’ai jamais menti. Je m’en tiens à ce que j’ai dit. Les faits sont pour moi. Je ne commencerai pas ma carrière politique en mentant », a ajouté M. Paradis.

Le candidat se défend d’être opportuniste

Pascal Paradis a reconnu qu’il a « considéré sérieusement » l’offre de la CAQ, mais qu’il l’a refusée en raison du dossier du troisième lien, mais aussi parce que la proposition ne semblait « pas fiable ». Il a également affirmé ne pas avoir eu de discussions avec d’autres partis.

« Je n’ai pas magasiné. Ni en 2022 ni aujourd’hui. Je n’étais pas en magasinage. J’ai envoyé mon nom à personne. Je n’ai pas fait de clins d’œil à personne », a-t-il dit.

M. Paradis trouve déplorable que la CAQ ait brisé le sceau de confidentialité entourant les échanges. Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon dit que son candidat a des écrits confidentiels prouvant ses affirmations, mais qu’il n’a pas l’intention de « jouer le jeu » de la CAQ.

PHOTO FRANCIS VACHON, LA PRESSE CANADIENNE Paul St-Pierre Plamondon (à gauche)

« Je trouve ça très regrettable, ce que la Coalition avenir Québec a fait hier, c’est-à-dire qu’elle n’a pas tenu parole envers lui et elle a manqué d’éthique. Malheureusement, c’est une tentative de salir la réputation de quelqu’un qui est admirable », a dit le chef péquiste, se désolant de cette tactique du gouvernement qui est selon lui « dégoûtante ».

« On ne peut pas me qualifier d’opportuniste parce que la Coalition avenir Québec m’a approché et m’a fait miroiter des choses. Moi, je n’ai rien demandé à la Coalition avenir Québec. C’est eux qui m’ont approché. Penser que j’ai pu, moi, magasiner des ministères et des avantages à la Coalition avenir Québec compte tenu de mon profil, de mon historique et de ma trajectoire, je trouve ça non seulement ridicule, je trouve ça vraiment choquant. Je suis très choqué », a ajouté Pascal Paradis.

Avec la prochaine électorale partielle dans Jean-Talon, une circonscription située dans les quartiers Sillery et Sainte-Foy à Québec, la question de l’urne sera pour Paul St-Pierre Plamondon l’intégrité de la CAQ.

« Ça [sera] cette question du bilan de la CAQ sur le plan de la franchise et de la fiabilité. Qu’ils débutent cette partielle en mentant […], ça soulève la question légitime suivante : que vaut la parole de la CAQ ? », a-t-il dit.

Le premier ministre François Legault n’a pas encore annoncé la date de l’élection partielle, alors que la date du 2 octobre circule dans le camp caquiste. En plus de Pascal Paradis pour le PQ, la CAQ a confirmé que sa candidate sera Marie-Anik Shoiry, fondatrice et directrice générale de l’organisme Vide ta sacoche. Du côté de Québec solidaire (QS), le candidat qui a remporté l’investiture est le sténographe Olivier Bolduc. Le Parti libéral présentera pour sa part Élise Avard-Bernier, cofondatrice du site internet Vie de parents.