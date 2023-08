St-Pierre Plamondon défend son candidat et réplique à la CAQ

(Québec) Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon soutient que son candidat dans Jean-Talon a « simplement consenti à des échanges exploratoires » avec la Coalition avenir Québec, qui « l’a approché » l’an dernier et lui a offert le poste de ministre de la Capitale-Nationale avant de retirer sa proposition. L’un des points d’achoppement portait sur le troisième lien, ajoute-t-il, révélant à son tour des détails sur les échanges entre les deux parties.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux mercredi, Paul St-Pierre Plamondon réagit à un texte de La Presse sur les démarches de son candidat Pascal Paradis pour porter les couleurs de la CAQ aux élections générales de l’an dernier.

« J’avais prévu sortir de mon congé de paternité demain pour faire l’annonce de notre candidature dans Jean-Talon, mais devant un manque flagrant d’éthique et d’honnêteté de la CAQ (encore) en ce qui a trait à notre candidat, je devancerai mon retour en politique à aujourd’hui pour faire les précisions suivantes », écrit-il.

Le chef péquiste précise que Pascal Paradis a été « transparent » avec le parti et « a tout dévoilé quant à ses échanges avec la CAQ ». « Nous l’avons choisi en toute connaissance de cause », insiste-t-il. Rappelons que le Parti québécois avait refusé de commenter les informations obtenues par La Presse mardi soir.

Selon Paul St-Pierre Plamondon, « contrairement à ce que la CAQ affirme, c’est la CAQ qui l’a approché et non l’inverse ». Et Pascal Paradis « n’a jamais rien exigé de la CAQ », alors que cette dernière soutient que l’avocat voulait la garantie d’obtenir un poste de ministre.

« Au terme de ces échanges confidentiels, Pascal Paradis a refusé l’offre de la CAQ. L’une des raisons est qu’on lui a d’abord représenté qu’il serait ministre de la Capitale-Nationale, pour ensuite retirer cette offre dans le cadre de la discussion », affirme-t-il.

PHOTO ARCHIVES LE SOLEIL Pascal Paradis

Toujours selon le chef du Parti québécois, « parmi les points qui ont achoppé, il y avait le troisième lien. Pascal Paradis a clairement indiqué son opposition au projet tel que conçu par la CAQ à l’époque. On lui a répondu qu’il devrait faire campagne en gardant le silence sur ce sujet et qu’il pourrait après les élections corriger le tir à titre de ministre de la Capitale-Nationale, ce qu’il n’était pas à l’aise de faire ».

Le printemps dernier, la CAQ a reculé sur sa promesse de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis.

Paul St-Pierre Plamondon accuse la CAQ de ne pas tenir parole à l’égard de M. Paradis, à qui elle avait garanti la confidentialité des échanges. La CAQ « manipule les faits », « tente de faire de la politique de bas étage et de miner la crédibilité d’une personne en rendant publics de manière sélective des échanges confidentiels ». « C’est un manque flagrant d’éthique, nous démontrerons dans cette campagne que nous sommes capables d’offrir mieux », réplique-t-il.

Il présente M. Paradis comme un « un indépendantiste assumé », « une candidature de calibre ministériel qui a choisi de se présenter avec le Parti québécois alors qu’il n’y vraisemblablement pas de poste de ministre qui l’attend chez nous au terme de cette élection ».

« Il est brillant et a consacré les 20 dernières années de sa vie à des causes humanitaires. En ce qui me concerne, sa seule erreur aura été d’avoir fait confiance à la CAQ quant à la confidentialité de leur offre ».