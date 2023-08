(Montréal) Le Congrès-Jeunes de la Commission jeunesse du Parti libéral du Québec (PLQ) réunira plus d’une centaine de sympathisants du parti, samedi, à Montréal. Cette journée se déroulera sous le thème de la relance du PLQ, qui a connu ses pires résultats lors des dernières élections, en 2022.

Coralie Laplante La Presse Canadienne

Les jeunes libéraux, qui se rassembleront samedi à La Factry, au centre-ville de la métropole, auront l’occasion de participer à plusieurs groupes de discussion, de faire différentes propositions au parti, et d’échanger avec certains de ses députés.

« J’aborde le Congrès-Jeunes de samedi avec beaucoup d’enthousiasme, affirme en entrevue Marc Tanguay, chef intérimaire du PLQ. Ça sonne la rentrée politique. »

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le chef intérimaire du PLQ, Marc Tanguay

Le chef intérimaire, qui a pris la relève de Dominique Anglade, soutient que les jeunes ont « une place déterminante » au sein du parti.

« Ils apportent leur énergie, leur créativité, leur passion. Puis, ils vont parler d’économie, de logement, d’environnement, et ça, ça s’inscrit dans la relance du Parti libéral du Québec », déclare-t-il. Le Congrès-Jeunes a d’ailleurs pour thème « Prendre part à la relance ».

Le Comité sur la relance du PLQ ira à la rencontre des jeunes. Le groupe, qui a mené des consultations dans plusieurs régions du Québec et qui continue de le faire, doit déposer son rapport cet automne. Un document « excessivement important », qui portera sur les valeurs au PLQ et sur la façon de « les incarner en 2023 », souligne M. Tanguay.

Les propositions de la Commission jeunesse du parti seront donc prises en considération. Le chef intérimaire du PLQ estime que les jeunes sont des « leaders aujourd’hui, qui ont une réelle influence sur les orientations du parti, et le Congrès-Jeunes de ce samedi s’inscrit là-dedans ».

[J’ai] hâte d’aller discuter, d’entendre les débats qui auront lieu tout au long de la journée, sur des enjeux d’actualité, et pour lesquels les jeunes ont des solutions tangibles. Marc Tanguay, chef intérimaire du PLQ

La présidente de la Commission jeunesse, Laurence Lefebvre, laissera sa place samedi à Élyse Moisan.

Outre le chef intérimaire du parti, la députée libérale de Westmount–Saint-Louis, Jennifer Maccarone, et le président du PLQ, Rafaël Primeau-Ferraro, font partie de ceux qui s’adresseront aux jeunes partisans lors du congrès, qui se terminera sur le coup de 17 h, samedi.

Le PLQ sera « prêt » pour la course dans Jean-Talon

Depuis la démission de la députée caquiste Joëlle Boutin en juillet, M. Tanguay dit que le PLQ travaille sur le dossier de l’élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon, dont la date de déclenchement n’a pas encore été annoncée.

« On est déjà à pied d’œuvre sur le terrain dans Jean-Talon, on a déjà eu des rencontres. Dès l’annonce du départ de la députée caquiste, on a commencé à se réunir, et la dernière rencontre en titre [c’était] ce mercredi soir dernier », détaille M. Tanguay.

« Nous serons prêts », a-t-il ajouté.

Selon le chef intérimaire du parti, cette élection sera l’occasion pour le PLQ de dénoncer « le manque de fiabilité » de la Coalition avenir Québec, notamment dans la région de Québec, en ce qui a trait au troisième lien.

« On sera prêt dans Jean-Talon avec toute l’équipe, on sera prêt à dénoncer ce que fait de mauvais François Legault », dit-il.