Les membres de Québec solidaire doivent choisir entre Olivier Bolduc (à gauche) et Christine Gilbert (à droite).

(Québec) C’est dimanche soir que l’on connaîtra le nom de la personne qui portera les couleurs de Québec solidaire (QS) à l’occasion de l’élection partielle dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec.

La Presse Canadienne

Le 25 juillet, La Presse Canadienne dévoilait le contenu d’une communication interne qui encourageait « fortement » les membres de QS à choisir une femme dans cette circonscription.

La candidate Christine Gilbert a d’ailleurs l’appui du secrétaire général du parti, Nicolas Châtel-Launay.

Mme Gilbert affronte Olivier Bolduc, qui s’est rapidement lancé dans la course à l’investiture. Il a déjà tenté à deux reprises de remporter la circonscription pour Québec solidaire, terminant deuxième en 2022, obtenant 24 % des voix.

La circonscription de Jean-Talon est vacante depuis la démission surprise de la députée caquiste Joëlle Boutin le mois dernier. Mme Boutin a annoncé qu’elle quittait la politique, moins d’un an après avoir été élue, pour passer plus de temps avec sa famille. Elle a aussi reçu une offre dans le secteur privé.