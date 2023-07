(Ottawa) Après s’être attaqué aux géants du web, le ministre Pablo Rodriguez s’apprête à prendre à bras le corps le dossier des Transports. Il sera remplacé au Patrimoine canadien par la ministre Pascale St-Onge.

Le ministre Pablo Rodriguez, qui a réussi à faire adopter deux costauds projets de loi (C-11 et C-18) au cours des derniers mois, succède à Omar Alghabra à la barre des Transports, a pu confirmer La Presse mercredi matin. Il conservera son rôle de lieutenant politique du Québec.

Il passera le témoin à Pascale St-Onge, une novice en politique dont la prestation a convaincu.

Dans le dossier des abus dans le milieu sportif, elle a échafaudé une réforme qui a été bien accueillie par les partis d’opposition et par le milieu. La confiance qu’on lui vouait se constatait à la Chambre des communes, où elle a été envoyée au front pour répondre aux questions souvent corsées de l’opposition.

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Pascale St-Onge

Le diffuseur fait aussi état d’une entrée au Conseil des ministres pour Soraya Martinez Ferrada. Cette proche de Mélanie Joly hériterait notamment de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Ces nouvelles d’abord rapportées par Radio-Canada, mercredi matin, ont pu être confirmées par La Presse.

Une autre ministre québécoise, Diane Lebouthillier, va changer de chaise. Après plusieurs années passées à la barre du ministère du Revenu national, elle prendra les commandes du ministère des Pêches, des Océans et de la Garde côtière, qui revient donc sur la côte est après un passage sur la côte du Pacifique.

À l’issue de ce remaniement d’importance, qui se mettra en branle à compter de 10 h 30, plusieurs ministres perdront leur voiture de fonction. Le gouvernement libéral, qui se remet d’une année difficile et qui est à la baisse dans les sondages, pourra ainsi donner l’occasion à des recrues d’insuffler un vent de renouveau.

Ils seront beaucoup de nouveaux visages à accéder au Saint des saints. On a jusqu’à présent vu Terry Beech, de Vancouver, Ya’ara Saks, de Toronto, et Jenna Sudds, de la région d’Ottawa, franchir les grilles de Rideau Hall.

Ainsi, Omar Alghabra (Transports), Joyce Murray (Pêches, Océans et Garde côtière), Carolyn Bennett (Santé mentale) et Helena Jaczek (Services publics et Approvisionnement) ont tous annoncé lundi et mardi qu’ils ne se représenteraient pas aux prochaines élections, libérant des places au Conseil des ministres.

Le ministre de la Justice David Lametti sera aussi exclu du Cabinet, pour des raisons non précisées. C’est le député torontois Arif Virani qui lui succédera, selon les informations de La Presse. Élu pour la première fois en 2015, celui qui a été secrétaire parlementaire est bilingue.

Son collègue à la Sécurité publique, Marco Mendicino, a aussi été écarté. La liste des dossiers qu’il a pilotés avec difficulté ainsi que celle de ses déclarations contredites est longue, du « convoi de la liberté » au transfert du meurtrier en série Paul Bernardo, en passant par l’ingérence chinoise.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE David Lametti (à gauche) et Marco Mendicino

Celui qui a été procureur fédéral pendant une décennie ne fait pas pour autant une croix sur la politique. « J’ai bien l’intention de continuer à servir jusqu’à la fin de ce mandat, me présenter aux prochaines élections et au-delà », a-t-il signalé dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, mercredi.

À ces ministres poussés vers la sortie s’ajoute la présidente du Conseil du trésor, Mona Fortier, selon CBC.

Accent sur l’économie

Pour assurer une stabilité, Justin Trudeau maintient dans les mêmes fonctions les grosses pointures que sont Chrystia Freeland (Finances), Mélanie Joly (Affaires étrangères), François-Philippe Champagne (Industrie), et Steven Guilbeault (Environnement), selon nos informations.

Dans la catégorie des décisions étonnantes : la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, quitterait son poste pour migrer vers un portfolio économique, rapportent plusieurs médias. Étonnant, car l’élue pilotait nombre de dossiers majeurs, dont l’aide canadienne à l’Ukraine et la révision de la politique militaire.

C’est Bill Blair qui prendrait sa place au ministère. La Presse n’a pas pu confirmer cette information.

Le premier ministre et son équipe veulent faire de l’économie un thème central de ce rebrassage de cartes. Depuis plusieurs mois, le chef conservateur Pierre Poilievre occupe ce terrain, accusant les libéraux d’être responsables de la crise du logement, et l’inflation élevée.

La cérémonie d’assermentation se tient à Rideau Hall, la résidence de la gouverneure générale du Canada, Mary Simon. Le premier ministre et les membres de son nouveau Cabinet s’adresseront ensuite aux journalistes avant de se rencontrer pour une première réunion en fin d’après-midi.