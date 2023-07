(Ottawa) Des dirigeants autochtones disent espérer que le nouveau ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, s’inspirera de l’approche de son prédécesseur à l’égard des organisations, des membres des communautés et des dirigeants.

Alessia Passafiume La Presse Canadienne

David Pratt, le premier vice-chef de la Fédération des nations autochtones souveraines, a déclaré que le ministre sortant, Marc Miller, avait fait un « travail exemplaire » dans le dossier.

Il a dit qu’il espérait que le nouveau ministre a la même motivation et le même désir d’établir des relations significatives.

« Chaque remaniement de portefeuille est un peu décevant », a déclaré M. Pratt. Toutefois, il a dit que le groupe était « impatient » de travailler avec le nouveau ministre et d’avancer vers la réconciliation.

« L’époque où les premiers ministres prenaient ensemble les décisions concernant les peuples autochtones est révolue, a-t-il ajouté. Et nous devons être inclus dans toutes les conversations sur nos droits, nos terres et l’avenir de nos enfants. »

Gary Anandasangaree est l’un des sept nouveaux ministres qui ont prêté serment, mercredi, dans le cadre d’un remaniement majeur du cabinet du premier ministre Justin Trudeau.

L’avocat des droits de la personne a été élu pour la première fois en 2015 pour représenter la circonscription de Scarborough-Rouge Park, dans la région du Grand Toronto.

Il a été secrétaire parlementaire d’un ancien ministre des Relations Couronne-Autochtones de 2019 à 2021, et il a siégé au comité des affaires autochtones et du Nord de la Chambre pendant six ans.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Marc Miller était ministre des Relations Couronne-Autochtones depuis 2021

Marc Miller, qui était ministre des Relations Couronne-Autochtones depuis 2021, assume un nouveau rôle en tant que ministre de l’Immigration.

La présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, a fait écho aux commentaires de M. Pratt, et a noté que les expériences antérieures du nouveau ministre signifient qu’il connaît déjà les dossiers.

« J’ai une confiance totale envers le nouveau ministre », a déclaré Mme Caron.

La porte-parole du NPD en matière de relations Couronne-Autochtones, Lori Idlout, n’est pas aussi optimiste.

Elle a déclaré que le gouvernement avait rompu « beaucoup trop de promesses » envers les Inuits, les Premières Nations et les Métis.

Mme Idlout a cité les crises du logement et les lacunes en matière d’infrastructures actuellement, en plus de la mise en œuvre « lente » par le gouvernement de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et des appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.

Un nouveau départ pour le portefeuille des Relations Couronne-Autochtones doit permettre d’apporter des changements en vue d’une amélioration. Le ministre Anandasangaree a une tâche monumentale devant lui. Lori Idlout, porte-parole du NPD en matière de relations Couronne-Autochtones

L’Assemblée des chefs du Manitoba s’est dite frustrée par le changement de cabinet, mais « a hâte » de travailler avec M. Anandasangaree sur les problèmes auxquels sont confrontées les 62 Premières Nations qu’elle représente.

« Nous espérons que le ministre Gary Anandasangaree pourra nous aider et être un allié… et nous aider à ramener chez eux nos proches qui se trouvent dans la décharge de Prairie Green et la décharge de Brady », a déclaré la grande cheffe Cathy Merrick.

M. Miller s’était précédemment engagé à essayer d’aider à ramener à la maison les corps de deux femmes des Premières Nations assassinées qui se trouveraient dans une décharge près de Winnipeg après que la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a dit que la province ne soutiendrait pas de recherche.

Lorsque des journalistes réunis à l’extérieur de Rideau Hall lui ont demandé s’il maintiendrait la pression sur le Manitoba, M. Anandasangaree a répondu qu’il s’agissait d’un problème déchirant qu’il suivait de près.

« Je m’engagerai avec ceux qui sont directement touchés, en particulier les familles, et je veillerai à ce que nous ayons une solution qu’ils jugent appropriée », a soutenu M. Anandasangaree.

Lors de la même conférence de presse, Marc Miller a dit qu’il était attristé de quitter le poste et que les relations qu’il a nouées au fil des ans avec les dirigeants autochtones et les membres de la communauté ont été particulièrement significatives pour lui.

« J’espère que (M. Anandasangaree) sera en mesure de prendre le relais avec succès », a déclaré M. Miller.

L’Inuit Tapiriit Kanatami a indiqué qu’il était impatient de travailler avec les nouveaux membres et les anciens membres du cabinet, et a remercié les ministres sortants pour leur « dévouement au bien-être des Inuits ».

Max FineDay, directeur général de la société de politiques et de relations gouvernementales dirigée par des Autochtones Warshield, veut voir M. Anandasangaree tenir ses paroles et se mettre en marche cet été — une période où de nombreuses communautés autochtones organisent des cérémonies et des rassemblements.

« Les Premières Nations ont la main tendue au ministre, a déclaré M. FineDay. J’espère qu’il leur tendra la sienne. »