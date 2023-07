(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau prépare un remaniement ministériel important : près du tiers des ministères pourraient changer de mains. L’actuel ministre de la Justice, David Lametti, pourrait écoper dans ce jeu de chaises musicales. Des sources ont affirmé à La Presse qu’il serait carrément écarté du cabinet.

Les grosses pointures que sont les Chrystia Freeland, Mélanie Joly, Steven Guilbeault et François-Philippe Champagne conserveront leur portefeuille dans le remaniement que concocte Justin Trudeau.

Dans l’ensemble, le visage du Conseil des ministres, dont la composition sera dévoilée mercredi, devrait toutefois changer de façon considérable. Ce rebrassage de cartes arrive à point nommé pour un gouvernement qui bat de l’aile, selon des experts.

Le premier ministre a convoqué lundi certains de ses ministres pour les informer du sort qui les attend. Ces « rencontres privées », tel qu’on les a identifiées dans son itinéraire, se poursuivront à Ottawa ce mardi, selon nos informations. Et à l’issue de l’exercice, des ministres actuellement en poste seront écartés du cabinet.

Omar Alghabra cède sa place

Le ministre des Transports Omar Alghabra, dont le passage dans ce portefeuille n’a pas été sans turbulences, a quant à lui annoncé mardi qu’il ne briguerait pas de nouveau mandat.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Omar Alghabra

« Après près de 11 ans comme député, deux ans et demi comme ministre et six élections, j’ai pris la décision difficile de ne pas me présenter à la prochaine élection », a-t-il affirmé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

« Je me retire aussi de mon rôle de ministre, parce que le premier ministre mérite un cabinet qui est prêt à se lancer dans la prochaine campagne fédérale », a ajouté M. Alghabra, qui restera toutefois en poste comme député de Mississauga Centre.

Le député torontois n’était pas sur la liste des ministres ayant confirmé qu’ils comptaient être sur la ligne de départ. Sa collègue de la Ville Reine, Carolyn Bennett, qui avait perdu du galon au cabinet après le scrutin de 2021, y figurait.

L’élue de longue date a semblé vouloir prendre les devants en affirmant lundi, en marge d’une annonce, qu’elle avait informé le premier ministre de sa décision de se retirer de l’arène politique à la prochaine élection.

Pour ce qui est de la ministre Diane Lebouthillier, elle se représentera, a-t-on confirmé dans son entourage. En point de presse à Gaspé, lundi, le maire Daniel Côté avait dit son souhait d’avoir à la table du conseil des ministres un élu de la région.

Passage éclair pour Helena Jaczek

Le ministère des Services publics et de l’Approvisionnement, un portefeuille exigeant et complexe, n’aura pas été longtemps entre les mains le la députée ontarienne Helena Jaczek, à en croire les informations rapportées par le réseau CBC.

Car selon le diffuseur, celle qui a aussi été ministre à Queen’s Park ne sollicitera pas de nouveau mandat. Elle aura passé moins d’un an à ce poste, dont elle avait hérité en août dernier dans le cadre d’un remaniement mineur.