Le gouvernement fédéral annonce un financement de 308 millions de dollars pour la construction de logements dédiés aux personnes vulnérables.

Grâce à cette somme, 54 projets d’habitation totalisant 1581 logements sociaux et abordables seront construits et répartis sur l’ensemble du Québec.

Les femmes qui fuient la violence, les personnes âgées, les immigrants récents, les membres des Premières Nations et les personnes en situation de handicap font partie des communautés ciblées par ce projet.

Un minimum de 57 millions de dollars sera investi dans chacune des plus grandes municipalités de la province comme la ville de Québec, Montréal, Laval, Longueuil et Gatineau.

Cette somme s’inscrit dans la troisième phase de l’entente Canada-Québec concernant l’initiative de construction rapide de logements.

L’annonce a été faite à Laval par Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, conjointement avec la ministre responsable de l’Habitation du Québec, France-Élaine Duranceau ainsi que Nicholas Borne, membre du comité exécutif et vice-président de l’Office municipal d’habitation de Laval.