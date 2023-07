(Ottawa) Les fameuses « deux solitudes » au Canada trouvent ces jours-ci une nouvelle incarnation : le mouvement de boycottage des publicités sur Meta ne fait pas tache d’huile jusqu’à présent.

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, les villes de Montréal, Québec et Longueuil, ainsi qu’une grande partie des entreprises médiatiques québécoises ont annoncé coup sur coup, mercredi, qu’elles mettaient fin à leur achat de publicités sur Facebook et Instagram.

La décision du géant du web de mettre fin au partage de nouvelles canadiennes, en représailles à l’adoption de la Loi sur les nouvelles en ligne, est à l’origine de ce mouvement de boycottage auquel le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a donné le coup d’envoi.

Exception faite du Québec, aucune autre province n’a encore manifesté le désir de s’y joindre.

« L’Ontario n’a pas l’intention de modifier sa politique en matière de publicité et continuera de soutenir les médias canadiens par le biais de campagnes publicitaires gouvernementales », a signifié dans un courriel Caitlin Clark, porte-parole du bureau du premier ministre Doug Ford.

Des autres provinces et territoires qui ont jusqu’à présent répondu aux demandes de La Presse, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, et la Saskatchewan ont pris la même décision. Du côté de Terre-Neuve-et-Labrador, on n’a pas encore statué.

La ligne de fracture qui se dessine n’étonne pas Alain Saulnier, ancien directeur de l’information de Radio-Canada. « Je pense que le facteur linguistique entre en ligne de compte. Historiquement, la langue a été un peu comme un rempart », plaide-t-il.

« Je pense que c’est un facteur qui entre en ligne de compte. C’est un peu comme si tout le monde avait décidé de se serrer les coudes et de se dire solidairement : “Non, parce que ça menace notre culture, ça menace notre langue » », enchaîne le journaliste.

Il n’est pas impossible que ce désintérêt hors Québec ne plombe le mouvement, et que Meta en ressorte avec peu de stigmates, estime Alain Saulnier. « C’est possible que ça fasse patate, comme on dit, et que ça n’aille pas plus loin que ce à quoi on a assisté dans les dernières 24 heures. Mais c’est mieux que rien », dit-il.

Boycottage de sociétés d’État

À Québec, on n’a donné aucune consigne aux sociétés d’État. « On les invite à faire de même », a fait valoir mercredi Ewan Sauves, l’attaché de presse du premier ministre François Legault, qui avait lui-même hésité avant de geler les achats publicitaires gouvernementaux sur Meta.

La Société des alcools du Québec (SAQ) et Hydro-Québec ont néanmoins décidé de geler leurs achats de publicités sur Meta. Le montant dont le géant du web sera par conséquent privé n’a pas été spécifié par les sociétés.

À Ottawa, ces dépenses sont d’environ 10 millions par année. Une étude du Canadian Media Concentration Research Project évaluait que les revenus publicitaires annuels de Facebook (sans Instagram) au Canada étaient de 2,9 milliards en 2020.