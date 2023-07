Ottawa et Québec retirent leurs publicités

(Ottawa) Les gouvernements du Canada et du Québec contre-attaquent. Ils mettent fin à l’achat de publicités sur Facebook et Instagram afin de riposter contre la décision du géant du web de mettre fin au partage de nouvelles canadiennes. Des entreprises médiatiques ont aussi pris cette décision.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a parti le bal en annonçant mercredi en conférence de presse à Ottawa que le gouvernement fédéral suspendait ses achats de publicités gouvernementales sur les réseaux sociaux.

Si Google (Alphabet) est épargné, c’est parce que le ministre est convaincu qu’une solution est à portée de main, et que les différends pourraient être aplanis au fil du processus réglementaire. Et contrairement à Meta, dont l’approche est « très agressive », Google a une « approche responsable » et des « demandes précises ».

Le ministre Rodriguez était accompagné à Ottawa par le député Martin Champoux, du Bloc québécois, et de Peter Julian, du Nouveau Parti démocratique (NPD), par visioconférence. Le Parti conservateur, dont le chef Pierre Poilievre a signalé qu’il comptait abroger la loi, n’était pas représenté.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE François Legault

Quelques heures plus tard, le premier ministre du Québec, François Legault, annonçait qu’il emboîtait le pas.

« En solidarité avec les médias, la décision a été prise de cesser toute publicité du gouvernement sur Facebook, le temps que Meta reprenne les discussions sur l’application de la loi C-18. Aucune entreprise n’est au-dessus des lois », a-t-il écrit sur Twitter.

Il avait plus tôt affirmé qu’il n’était pas prêt à imposer tel geste.

« Le Canada ne sera pas seul », dit Trudeau

PHOTO STRINGER, REUTERS « J’ai déjà entendu de bien des collègues et amis à travers le monde dire : “Tenez fort au Canada, parce que c’est une lutte qui est importante dans toutes nos démocraties”, a indiqué le premier ministre Justin Trudeau.

Le premier ministre Justin Trudeau a mis en lumière le rôle de pionnier que joue le Canada lors d’un passage à Saint-Hyacinthe. « J’ai déjà entendu de bien des collègues et amis à travers le monde dire : “Tenez fort au Canada, parce que c’est une lutte qui est importante dans toutes nos démocraties” », a-t-il soutenu.

« Et je sais que le Canada ne sera pas seul », a-t-il martelé.

Si le gouvernement fédéral tient tête aux géants du web et à leur « bullying », c’est « parce qu’on sait que la démocratie est en jeu » ; et le refus net de collaborer de Meta est « un peu ridicule » compte tenu des profits faramineux qu’ils engrangent annuellement, a ajouté le premier ministre en point de presse.

Une lueur d’espoir pour Google

Adopté à la fin du mois de juin, le projet de loi C-18 vise à forcer les géants du web à conclure des ententes de rétribution avec les médias dont ils publient le contenu. En guise de riposte, Google et Meta ont dit qu’ils cesseraient de relayer les nouvelles canadiennes dès que la loi serait en vigueur, d’ici environ six mois.

« Le gouvernement ne nous a pas donné de raisons de croire que le processus réglementaire sera en mesure de résoudre les problèmes structurels de la législation », a tranché la semaine dernière Kent Walker, président des affaires internationales de Google, dans un billet de blogue.

Le ministre Rodriguez croit qu’il est possible d’y arriver. Il n’a pas voulu identifier les pistes de solution. « Je ne veux pas négocier sur la place publique, […], mais ça peut être fait et ça sera fait », a-t-il tranché, réitérant par ailleurs que d’autres pays suivent de près le combat qui se joue ici.

Il prévoit rencontrer sous peu la sénatrice démocrate Amy Klobuchar, qui a présenté aux États-Unis un projet de loi similaire pour mater les géants du web. Dans une déclaration récemment transmise au Globe and Mail, la sénatrice a encouragé le gouvernement canadien à persister.

Québecor et Cogeco ripostent

Mercredi matin, Québecor et Cogeco ont annoncé la suspension de leurs investissements publicitaires sur ces réseaux sociaux, évoquant les moyens de pression de l’entreprise américaine après l’adoption de Loi sur les nouvelles en ligne à Ottawa.

Avec La Presse Canadienne