Les co-porte-paroles solidaires Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, lors du Conseil national de leur parti à Saint-Hyacinthe, samedi

« Le risque du plafonnement, on en est conscient »

(Saint-Hyacinthe ) Québec solidaire fait face au risque réel de « plafonner » comme parti d’opposition, reconnaît Gabriel Nadeau-Dubois. Le parti devra changer d’ici 2026 pour éviter ce sort, et se lance dans une tournée des régions pour « brasser des idées ».

« Le risque du plafonnement, on en est conscient. On ne vit pas dans un monde de licornes. […] Québec solidaire va avoir à changer », a lancé le chef parlementaire de Québec solidaire samedi en point de presse dans le cadre du Conseil national de son parti, qui se tient durant la fin de semaine à Saint-Hyacinthe.

M. Nadeau-Dubois, accompagnée de la co-porte-parole Manon Massé, a annoncé une grande tournée des régions. Son objectif : rencontrer des militants, mais aussi des gens, des groupes et des entreprises qui ne votent pas pour le parti, et faire une introspection.

Il voit comme tout le monde que c’est le Parti québécois qui profite, dans les récents sondages, de la baisse de la Coalition avenir Québec. Un récent sondage Léger commandé par Québecor, réalisé du 9 au 12 juin, donnait 37 % des intentions de vote de la CAQ, 23 % au PQ, 16 % à Québec solidaire, 13 % au Parti libéral et 9 % au Parti conservateur.

« Depuis la dernière élection, on voit que QS est stable. La lecture optimiste : nos appuis sont solides et la victoire dans Saint-Henri–Sainte-Anne en est la preuve. La lecture pessimiste : c’est le risque de plafonnement. Les deux sont vrais. On a du travail à faire pour éviter ce risque », a ajouté M. Nadeau-Dubois.

Éviter la chambre d’écho

Les élus du parti seront donc sur la route tout l’automne et une partie de l’hiver. Les premiers arrêts : l’Outaouais, le Bas-Saint-Laurent et la Mauricie, où ils vont parler de services sociaux, de claims miniers, d’agriculture et d’aide aux personnes âgées, notamment.

« L’objectif, c’est de sortir de notre zone de confort, de sortir des sentiers battus et d’éviter la chambre d’écho. L’objectif de la tournée, c’est de se bousculer nous-mêmes pour revenir plus fort en 2026 », a-t-il expliqué.

Concrètement, le parti ne veut pas renoncer à ses « valeurs » et sa boussole « n’est pas détraquée ». Par exemple, pour l’environnement, QS « ne deviendra pas un parti pro-pétrole », mais M. Nadeau-Dubois veut savoir « comment rendre nos propositions plus rassembleuses ».

Après la tournée, la prochaine grosse étape sera le Conseil national de mai 2024. Le chef parlementaire indique que tout sera sur la table : le programme du parti, sa plateforme électorale, le service des communications, l’organisation du parti : tout pourra être modifié en fonction du bilan de la tournée régionale.