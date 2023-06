(Québec) Après avoir été éconduite par le Directeur général des élections (DGE), l’Assemblée nationale revient à la charge et a ordonné vendredi au DGE de lever le secret sur le financement illégal du camp du Non au référendum de 1995.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Le premier ministre François Legault a évité de dire que ce référendum avait été volé, comme le soutiennent des partisans du Oui à la souveraineté.

En Chambre, le ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, a fait adopter une motion, un « ordre de l’Assemblée », pour que le DGE dévoile les documents et témoignages de la commission Grenier, chargée d’enquêter sur cette affaire en 2007.

Le résultat du référendum de 1995 sur la souveraineté avait été très serré et le camp souverainiste a souvent accusé ses adversaires du Non à l’indépendance d’avoir contourné les règles sur les dépenses en campagne référendaire.

En conférence de presse, M. Legault a dit qu’il voulait « qu’on fasse toute la lumière », mais a évité d’affirmer que le référendum avait été volé.

On n’a pas, pour l’instant, toutes les informations. Quand on aura toutes les informations, je pourrai répondre à votre question. François Legault, premier ministre du Québec

Il y a deux semaines, le Parti québécois (PQ) avait fait adopter une motion à l’unanimité qui demandait au DGE de tout révéler.

Mais le DGE, Jean-François Blanchet, avait fait savoir que la motion pilotée par le PQ n’allait pas permettre « vraisemblablement une divulgation complète des témoignages et documents visés ».

Il évoquait entre autres « le caractère préjudiciable que pourraient encore comporter certains documents ».

Le DGE a dit que « ce n’était pas si clair, l’ordre de l’Assemble nationale », a résumé le leader parlementaire du gouvernement, Simon Jolin-Barrette.

« La motion qu’on a déposée est clairement libellée comme un ordre de l’Assemblée nationale », a-t-il expliqué.

En effet, elle « ordonne » au DGE de « divulguer et de rendre publics l’ensemble des témoignages et documents de la commission Grenier dans les plus brefs délais ».