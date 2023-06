Le projet de loi en matière d’habitation déposé vendredi pourrait signifier la perte d’un levier contre les hausses de loyer abusives pour les locataires. Les représentants des propriétaires jugent plutôt que Québec corrige une dérive.

Une fois adopté, le projet de loi déposé par la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, permettrait aux propriétaires de refuser une demande de cession de bail « pour un motif autre qu’un motif sérieux ».

La cession de bail est l’une des seules mesures de contrôle des loyers dont disposent les locataires. Ces derniers peuvent transférer leur bail à une autre personne avant la fin des 12 mois prévus, protégeant le locataire suivant d’importantes hausses de loyer.

En pleine crise du logement, le projet de loi « ne règle pas le problème, en plus de mettre de l’huile sur le feu », explique le co-porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), Cédric Dussault.

« C’est un immense recul pour les locataires, on ne laissera pas ça passer », a affirmé le porte-parole de Québec solidaire en matière de logement et d’habitation et député de Laurier-Dorion, Andrés Fontecilla, par l’entremise d’un communiqué

« Ce n’est pas au locataire de contrôler la hausse du loyer pour la personne suivante », a lancé la ministre Duranceau en point de presse à Québec. Elle juge protéger le droit de négociation des propriétaires en accordant à ces derniers la possibilité de refuser la cession de bail sans passer par le Tribunal administratif du logement (TAL).

Cette histoire-là de cession de bail, ou de magasinage de baux entre locataires, c’est une entrave au droit de propriété des propriétaires. France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l’Habitation, en point de presse à Québec

Une victoire jugée insuffisante pour les propriétaires

Le gouvernement « rétablit les faits » en revenant en arrière sur la cession de bail, estime Martin Messier, président de l’Association des propriétaires du Québec (APQ). Lorsqu’elle a été réfléchie, cette mesure devait plutôt servir à protéger les propriétaires d’un non-paiement de loyer dans le cas où le locataire déciderait de partir avant la fin du bail.

« Ce sont les locataires qui ont détourné la fonction de la cession de bail », souligne le directeur des affaires publiques et des relations gouvernementales de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), Marc-André Plante.

Pour Martin Messier, le projet de loi « laisse un goût amer », alors qu’il était prometteur. La position de Québec sur la cession de bail est « la seule nouvelle qui est correcte » pour les propriétaires. Pour la CORPIQ, le projet de loi est plus mitigé : il « vient éclaircir des tensions » sans pour autant répondre à tous les défis des propriétaires.

Propriétaires consultés, locataires ignorés

Le RCLALQ « n’est pas surpris » du contenu du projet de loi puisqu’il prétend avoir été absent des consultations, faute de réponse de l’adjointe parlementaire de la ministre, Chantale Jeannotte, qui avait invité les organismes communautaires à participer. Le plus grand regroupement de comités logement au Québec demande un gel des loyers afin d’assurer un réel contrôle.

« On n’obtient rien en plus d’accuser un recul », souligne Cédric Dussault. Pour leur part, l’APQ et la CORPIQ ont participé aux consultations qui ont mené à l’élaboration de ce projet de loi, mais notent l’absence de plusieurs de leurs recommandations, notamment en ce qui concerne la fixation des loyers.