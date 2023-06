(Québec) Après des mois de débats, les parlementaires ont finalement tranché : les banquettes du Salon bleu, où se déroule la période des questions, seront disposées sous une forme de fer à cheval au terme des travaux de rénovation qui débuteront à l’automne 2024.

La décision a été prise jeudi par le Bureau de l’Assemblée nationale, une instance qui agit à titre de conseil d’administration de l’institution, où siègent des députés du gouvernement, du Parti libéral et de Québec solidaire.

Dans le cadre des travaux de rénovation et de restauration du Salon bleu, les députés devaient choisir entre trois options quant à la disposition de leurs sièges : le fer à cheval, l’hémicycle et l’ellipse.

Le fer à cheval « permettra ainsi de conserver un maximum de pupitres patrimoniaux, d’intégrer la table patrimoniale des greffiers dessinée en 1886 par Eugène-Étienne Taché, de dégager un espace pour l’ajout de 4 sièges supplémentaires aux 125 actuels, tout en assurant un accès universel », indique-t-on.

L’Assemblée nationale affirme que la rénovation du Salon bleu est « prioritaire » afin de préserver l’authenticité des lieux. Le budget alloué n’est pas connu, ni la durée du chantier. Pendant les travaux, les députés débattront du Salon rouge, situé de l’autre côté du parquet, qui est de même dimension.

« [Les] travaux [du Salon bleu] ne peuvent être réalisés sans revoir la configuration actuelle de la salle et le remplacement d’une partie des pupitres », affirme également l’Assemblée nationale, alors que l’enjeu de la préservation du patrimoine a été mentionné au cours des derniers mois.

« Les travaux permettront la réfection des éléments architecturaux et patrimoniaux, la mise à jour des composants technologiques et techniques de la salle (ventilation, éclairage, câblage, etc.) ainsi que l’ajout de nouveaux éléments mobiliers mettant en valeur des matériaux nobles », ajoute-t-on.