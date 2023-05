Le retour à la normale dans les succursales de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) prendra encore « plus de temps que prévu », concède la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. Elle fixe maintenant au 12 août la sortie de crise complète, plutôt qu’à la fin juillet comme cela était prévu.

« On prévoit le rétablissement de la situation normale vers le mois d’août. On parle autour du 12 août plutôt que le 29 juillet qui était prévu, alors ça prend plus de temps que prévu », a avoué mercredi Mme Guilbault, lors d’une mêlée de presse tenue à l’Assemblée nationale, à Québec.

Elle soutient que la SAAQ fait face à « plus d’opérations de remisage et de déremisage » cette année « par rapport à l’habitude ». « On est déjà dans le contexte un peu difficile de la transition numérique, donc on encourage vraiment les gens à s’inscrire SAAQClic et faire les opérations en ligne autant que possible. »

Se disant consciente que la crise est « bien désagréable », Mme Guilbault assure néanmoins que les systèmes fonctionnent « très bien pour la plupart des gens ». « Moi-même, je viens de recevoir mon renouvellement et je suis inscrite en ligne. Et vraiment, ça se fait bien », a-t-elle évoqué.

« On a eu des enjeux par rapport à des femmes qui avaient le nom du conjoint et tout ça. On est en train de régler tout ça. Sinon, les enjeux informatiques, on les règle à mesure. On fait aussi en sorte d’ouvrir le samedi aussi pour la prise de rendez-vous dans plusieurs centres de service », a encore renchéri l’élue.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Geneviève Guilbault

Celle-ci a aussi rappelé avoir adopté plusieurs mesures pour soulager les usagers, comme le sursis accordé aux automobilistes directement touchés par les ratés informatiques. Les citoyens dont les permis de conduire viennent à échéance entre le 9 mars et le 1er juin 2023 ont en effet 90 jours de plus, à partir de leur date d’anniversaire, pour acquitter leurs frais de renouvellement.

Encore beaucoup de files

Mercredi, les temps d’attente étaient encore élevés dans plusieurs régions, avec des temps d’attente surpassant les 40 minutes à Saint-Apollinaire, Saint-Eustache, Repentigny et Berthierville, notamment.

Sur l’île de Montréal, des files d’attente ont de nouveau été aperçues dans le secteur Pointe-aux-Trembles, où le temps d’attente moyen était d’environ 35 minutes. Idem dans le centre-ville, au centre de services de la rue Saint-Jacques, piloté par CAA-Québec. À la succursale de la SAAQ de Sept-Îles, il fallait aussi patienter 35 minutes en moyenne.

La semaine dernière, dans La Presse, la porte-parole de la Société d’assurance automobile, Geneviève Côté, avait soutenu que « de nombreux clients » se présentent encore en succursale, alors qu’ils auraient « pu éviter l’attente en utilisant les services numériques ».

« Par exemple, pour les transactions de déremisage ou de transfert de propriété entre particuliers pour un véhicule de promenade, le chemin le plus rapide est SAAQclic, mais nous recevons encore beaucoup de clients pour ces transactions en points de services », avait-elle noté.

Au Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), le président Christian Daigle, lui, estime plutôt que « plusieurs problèmes persistent au niveau informatique, poussant les gens à se déplacer ». « Ça irrite énormément les usagers, qui déversent leur fiel sur nos membres. On peut les comprendre, mais il faut bien voir que les bogues retardent aussi le travail des employés », avait-il détaillé.