(Québec) Le ministre de l’Économie et de l’Énergie Pierre Fitzgibbon n’a pas enfreint le code de déontologie de l’Assemblée nationale en participant à une partie de chasse au faisan sur une île privée qui appartient à des gens d’affaires.

C’est ce que conclut la commissaire à l’éthique Ariane Mignolet dans son rapport d’enquête déposé à l’Assemblée nationale mercredi.

« La preuve démontre que la participation du ministre à l’activité n’est pas liée à une prise de position ou à une intervention dans l’exercice de sa charge. Par ailleurs, aucun dossier impliquant directement le ministre et les personnes présentes n’était actif au moment des faits. Il n’y a pas non plus eu de tentative d’influence par ces dernières. En fait, la preuve révèle qu’il n’y a eu aucune discussion entre les participantes et participants et le ministre au sujet de dossiers professionnels. Ainsi, la commissaire conclut que le ministre n’a pas commis de manquement aux articles 29 et 30 du Code », écrit-elle.

De plus, « la preuve révèle que le ministre et le propriétaire de l’île l’ayant invité sont de bonnes connaissances, mais qu’elles n’ont aucune interaction professionnelle depuis l’arrivée du ministre en politique. Comme il s’agit d’une relation purement privée, il n’est pas nécessaire de déclarer (à la Commissaire, NDLR) l’invitation acceptée. Ainsi, la commissaire conclut que le ministre n’a pas commis de manquement à l’article 31 du Code ».

Dans ses remarques finales, elle signale que même si « la preuve ne révèle pas de manquement déontologique, une mise en garde s’impose ici ».

« La frontière séparant les sphères personnelle et professionnelle est parfois mince. Il suffit d’un dossier impliquant une amie ou un ami, une connaissance, voire une ou un membre de la famille pour que cette frontière soit franchie et qu’un contexte privé devienne alors un contexte professionnel. Il ne s’agit pas d’interdire au ministre de participer à des activités de nature privée, mais de l’inviter à faire preuve de vigilance en tout temps. »

Les élus doivent faire preuve de « prudence lors d’activités auxquelles ils participent, surtout lorsqu’il y a connexité entre les domaines d’activité des personnes présentes et les responsabilités exercées. Même lorsque, de prime abord, l’activité semble s’inscrire dans un contexte privé, des personnes peuvent avoir, en raison de dossiers professionnels connexes aux responsabilités de la ou du parlementaire, des liens avec l’État nécessitant une vigilance accrue. Dès lors, des mesures de prévention de conflits d’intérêts, apparents ou réels, doivent être mises en place. »

Le premier ministre François Legault s’est permis de faire de l’humour sur le sujet au début de la période des questions au Salon bleu. « Comme le ministre est blanchi, il pourra continuer d’aller à la chasse au faisan ! », a-t-il lancé, disant que le Parti libéral du Québec, qui avait demandé l’enquête, est « ridicule ».

Le Journal de Montréal avait rapporté en décembre que le superministre du gouvernement Legault, qui détient les portefeuilles de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, a participé cet automne à une partie de chasse dans l’île de la Province, située sur le lac Memphrémagog, qui appartient à des personnes liées à des entreprises qui bénéficient de subventions publiques. Le Parti libéral du Québec, puis Québec solidaire, avaient demandé une enquête à la commissaire à l’éthique.

C’était la sixième enquête de la commissaire sur Pierre Fitzgibbon. Ariane Mignolet a déjà conclu, en 2020 et 2021, que le ministre avait enfreint le Code dans d’autres dossiers.