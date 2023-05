(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a nommé mardi un nouveau grand patron de la fonction publique fédérale.

La Presse Canadienne

John Hannaford, qui est actuellement sous-ministre des Ressources naturelles, deviendra le mois prochain greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet.

L’actuelle greffière, Janice Charette, devrait prendre sa retraite le 24 juin après 40 ans de service dans la fonction publique.

Mme Charette avait été nommée une première fois greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet en 2014, par le premier ministre conservateur Stephen Harper, avant d’être nommée en 2016 par M. Trudeau haute‑commissaire du Canada au Royaume-Uni.

PHOTO MIKE SUDOMA, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L’actuelle greffière, Janice Charette

M. Trudeau l’a par la suite renommée greffière du Conseil privé, par intérim, en 2021, puis de façon permanente il y a un an.

M. Hannaford, haut fonctionnaire depuis 2001, a été notamment sous-ministre du Commerce international et conseiller en politique étrangère et de défense auprès de M. Trudeau. Il avait aussi été ambassadeur du Canada en Norvège de 2009 à 2012.

Le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet est chargé de conseiller le premier ministre et le cabinet sur la gestion du pays « de façon objective et non partisane ». C’est le plus haut des hauts fonctionnaires de l’État canadien, souvent surnommé à Ottawa « le grand mandarin ».