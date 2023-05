Avec la mise sur pied, dès jeudi, de Francisation Québec, le gouvernement élargit les clientèles admissibles à la francisation, que ce soit dans les salles de classe, en ligne, à partir de l’étranger ou en entreprise. Cette plateforme sera dorénavant l’unique porte d’entrée des services de francisation.

L’annonce a été faite lundi matin par la ministre québécoise de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), Christine Fréchette, en compagnie du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, à Montréal.

La nouvelle plateforme sera le « guichet unique » pour tous les services d’apprentissage du français.

« Avec Francisation Québec, nous nous donnons les leviers nécessaires pour permettre à tous d’acquérir des compétences suffisantes pour utiliser le français comme langue commune et pouvoir s’épanouir au sein de notre nation », a déclaré la ministre Fréchette.

La plateforme permettra aux personnes de s’inscrire en ligne à l’un des nombreux cours de français du MIFI.

Nouveauté : Francisation Québec sera accessible aux entreprises qui veulent offrir des cours de français à leurs employés, à compter du 1er juin. Toutefois, il y aura une période de transition allant du 1er juin au 1er novembre.

À partir du 1er juin, toutes les personnes qui souhaitent s’inscrire à des cours de français devront se rendre sur le site quebec.ca et cliquer sur le lien « Apprendre le français », où elles pourront compléter leur demande et suivre l’évolution de leur dossier. Les personnes qui sont actuellement sur des listes d’attente pour suivre de cours de français devront suivre la même démarche.

« On élargit notre public. On ne travaillera plus seulement qu’avec les personnes immigrantes en matière de francisation, mais bien avec tout le public qui cadre avec cette définition, qui émane de la loi 96, qui fait en sorte qu’il y a un droit à l’apprentissage du français qui a été créé. C’est avec Francisation Québec qu’on l’incarne », a précisé Mme Fréchette.

Plus de détails à venir.