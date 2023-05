Entrevue avec Christine Fréchette

« L’immigration est une solution »

« L’immigration est une solution pour améliorer la situation du français au Québec et pour atténuer la pénurie de main-d’œuvre », a déclaré la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Christine Fréchette, devant une salle comble, vendredi, dans le cadre d’un dîner-conférence organisé par le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM). La Presse a profité des propos qu’elle a tenus dans son allocution et des échanges qui ont suivi en mêlée de presse pour revenir sur certains éléments de sa réforme annoncée la veille.