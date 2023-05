Il est nécessaire que « les gens développent ce réflexe là d’aller s’informer des chantiers et prévoir leurs déplacements en conséquence », a rappelé la ministre des Transports, Geneviève Guilbault.

(Québec) La ministre des Transports Geneviève Guilbault estime que ça n’a « pas de bon sens » que des gens aient ratés leur vol en raison d’un embouteillage monstre causé par des travaux de son ministère, mais elle a peu de solutions à offrir, si ce n’est que d’avoir le réflexe de « s’informer au 511 » pour les automobilistes.

« Quand je vois des gens qui se promènent avec leurs valises sur les accotements d’autoroute parce qu’ils ont peur de rater leur vol, et pour certains qui ont malheureusement raté leur vol, je trouve que ça n’a pas de bon sens », a indiqué Mme Guilbault lors d’une mêlée de presse mercredi.

Elle réagissait à la congestion monstre qui a paralysé sur l’autoroute 20 qui a provoqué des retards pour des voyageurs qui se dirigeaient vers l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.

Par exemple, un groupe de cégépiens a raté son vol vers Athènes, et d’autres voyageurs comme Nicole Beaulieu et son mari Gilles, ont manqué leur vol vers la France et ont dû racheter des billets à 1700 $ pour partir en vacances.

Solution 511

Mme Guilbault souligne toutefois que les travaux sur l’échangeur Saint-Pierre, qui ont causé ce bouchon, étaient nécessaires. « C’est la même chose chaque année, toujours la saison des chantiers, on n’a pas le choix pour entretenir nos routes, nos autoroutes, nos ponts. Il y a un défi de mobilité chaque année chaque fois qu’on commence la saison des chantiers », a-t-elle expliqué.

Elle affirme être en train de « réfléchir aux meilleurs moyens de communication » pour stimuler le « réflexe d’aller s’informer sur le 511 ». Il est nécessaire que « les gens développent ce réflexe là d’aller s’informer des chantiers et prévoir leurs déplacements en conséquence », a-t-elle dit. Mme Guilbault croit également que sa nouvelle politique de retirer les cônes orange sur des chantiers inactifs depuis plus de 72 heures permettrait d’améliorer la mobilité.

À Montréal, cette fameuse saison des chantiers commence à peine. Pour la fin de semaine prochaine par exemple, l’autoroute Ville-Marie sera fermée dans les deux directions et des travaux auront lieu sur l’autoroute 40.