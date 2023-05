(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau laisse la porte ouverte à la réintégration au caucus libéral du député indépendant Han Dong.

La Presse Canadienne

Le député de Toronto a démissionné du caucus libéral plus tôt cette année, affirmant qu’il souhaitait blanchir sa réputation à la suite des allégations publiées dans les médias.

Global News, citant des sources de sécurité nationale anonymes, a indiqué que M. Dong aurait déclaré à un diplomate chinois, en février 2021, que la libération des Canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor, alors toujours détenus en Chine, profiterait aux conservateurs.

David Johnston, que M. Trudeau a nommé « rapporteur spécial » pour enquêter sur la réponse du gouvernement à l’ingérence étrangère, a indiqué mardi dans son rapport préliminaire que cette allégation était « fausse » et qu’elle avait eu « un effet très néfaste sur M. Dong ».

De passage à Winnipeg mercredi, M. Trudeau a déclaré aux journalistes qu’il avait hâte de discuter avec M. Dong pour savoir s’il estimait que sa réputation avait été blanchie et s’il voulait réintégrer le caucus libéral.

M. Dong, qui a intenté une poursuite contre Global pour ses reportages, a déclaré mardi dans un communiqué qu’il se sentait disculpé par le rapport de M. Johnston. Il a ensuite déclaré à la CBC qu’il souhaitait à nouveau siéger avec les libéraux en Chambre.

Il n’a pas immédiatement répondu mercredi à une demande de commentaires.

Une porte-parole de Global News et de sa société mère, Corus Entertainment, avait déjà indiqué plus tôt dans un communiqué que l’entreprise de presse était « très consciente de l’intérêt public et de la responsabilité légale de cet important » travail journalistique.