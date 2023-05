En point de presse dans la région de Québec, M. Poilievre a affirmé que le premier ministre du Canada Justin Trudeau avait provoqué la décision de la Coalition avenir Québec (CAQ) de renoncer à l’érection d’un tunnel pour les autos entre Québec et Lévis.

(Québec) Justin Trudeau n’a rien à voir avec la mort du projet de tunnel autoroutier entre Québec et Lévis, affirme le premier ministre François Legault, qui contredit ainsi le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, venu le visiter à Québec.

En point de presse dans la région de Québec, M. Poilievre a affirmé que le premier ministre du Canada Justin Trudeau avait provoqué la décision de la Coalition avenir Québec (CAQ) de renoncer à la construction d’un tunnel pour les autos entre Québec et Lévis, qui a été remplacé par un projet de transport collectif. Il a fait cette déclaration quelques heures avant de rencontrer M. Legault pour la première fois, mardi.

« Je déplore le fait que Justin Trudeau a tué le troisième lien en disant qu’il était contre les autos. Le Bloc québécois, le bloc “wokiste”, les libéraux sont contre l’auto. Ils mènent une guerre contre l’auto, [et] ça n’a pas de sens. On a besoin d’autos dans les régions et dans des banlieues », a-t-il affirmé en mêlée de presse.

« C’est Justin Trudeau qui a tué [le projet de loi troisième lien autoroutier]. C’est Justin Trudeau qui a dit que les fonds ne seraient pas disponibles. […] On a un premier ministre, Justin Trudeau, qui n’a aucun bon sens [et] qui mène avec [François-Yves] Blanchet [chef du Bloc québécois] une guerre contre l’auto », a-t-il ajouté.

Des vélos partout

M. Poilievre s’est demandé si « les gens vont juste prendre des vélos partout », avant de répondre lui-même à la question : « Ça n’a pas de bon sens ! », a-t-il lancé.

On a besoin d’autos et c’est la raison pour laquelle le Parti conservateur va appuyer les infrastructures qui supportent les autos. Le chef du Parti conservateur canadien, Pierre Poilievre

Le premier ministre du Québec, François Legault, a rétorqué que Justin Trudeau n’avait rien à voir dans sa décision. « Pas du tout », a-t-il dit aux médias avant sa rencontre avec M. Poilievre.

Immigration et électrification

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Pierre Poilievre a fait sa déclaration sur le troisième lien autoroutier quelques heures avant de rencontrer M. Legault pour la première fois, mardi.

En mêlée de presse, M. Legault a affirmé vouloir aborder deux sujets avec le politicien conservateur. Il veut s’assurer que ce dernier, advenant une victoire électorale, poursuive les programmes d’appuis à l’électrification de l’économie, puisque la participation du gouvernement fédéral dans la stratégie de la filière batterie du gouvernement du Québec est nécessaire « pour être compétitive » avec les États-Unis.

C’est important que les partis politiques au fédéral comprennent que c’est stratégique pour le Québec, la filière batterie. Le premier ministre québécois, François Legault

Deuxième sujet : l’immigration et la place du français au Québec. « La CAQ demande de rapatrier des pouvoirs en matière d’immigration, entre autres la réunification familiale, entre autres dans le secteur des immigrants temporaires », a affirmé le premier ministre.

Dans le court moment où les médias ont pu assister à la rencontre, M. Poilievre a félicité M. Legault d’avoir baissé les impôts, affirmant qu’il « y a trop de taxes » et que les gens « travaillent, travaillent, travaillent, mais ça ne paie pas ».