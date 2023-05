(Québec) François Legault n’exclut pas l’usage du bâillon pour adopter une loi permettant de hausser le salaire des élus de l’Assemblée nationale d’au moins 30 000 $, même s’il croit toujours qu’il pourra faire adopter la pièce législative de façon régulière malgré le blocage annoncé de Québec solidaire.

« On n’est pas rendu là », a-t-il dit en mêlée de presse en évitant toutefois d’exclure d’emblée l’usage de cette procédure d’exception lui permettant de limiter la durée des débats pour faire adopter rapidement une pièce législative.

Il réagissait aux propos du chef de QS Gabriel Nadeau-Dubois, qui a affirmé en journée qu’il prendrait « tous les moyens » à sa disposition pour « que cette hausse ne passe pas ».

Le projet de loi, porté par le ministre Simon Jolin-Barrette, fait passer de 101 561 $ 131 766 $ l’indemnité de base des députés. C’est une hausse de 30 % (30 000 $), à laquelle s’ajoute une majoration des bonus liés aux fonctions parlementaires. Plutôt que 30 000, un adjoint parlementaire aura donc une hausse de 36 000 $, et un ministre de 52 000 $ par exemple. L’ensemble des élus de la Coalition avenir Québec ont des fonctions parlementaires.

Faire la leçon

M. Legault reproche à son adversaire politique d’avoir refusé de participer à un comité formé d’un membre indépendant et de deux anciens élus, Martin Ouellet (PQ) et Lise Thériault (PLQ), qui a recommandé cette hausse salariale importante. « Québec solidaire a refusé de nommer quelqu’un sur ce comité indépendant, et il vient essayer de faire la leçon alors que c’est un dossier débattu depuis 20 ans », a-t-il déploré.

M. Nadeau-Dubois a précisé que son équipe va « travailler très fort au salon bleu » et en commission parlementaire, et qu’il allait présenter des amendements, en prenant tout le temps qui lui était permis.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE « On va continuer à travailler très fort et on va prendre tous les moyens à notre disposition pour que cette hausse-là ne passe pas », a expliqué Gabriel Nadeau-Dubois.

La permanence de notre parti aussi est inondée sur les médias sociaux. Toutes allégeances confondues, là, les gens trouvent que ça n’a pas d’allure ce que s’apprête à faire François Legault. Puis nous, on va se battre démocratiquement à l’intérieur des outils qui sont ceux du Parlement jusqu’à la dernière minute de la session pour convaincre les autres partis de ça. Gabriel Nadeau-Dubois

Le chef parlementaire de QS estime toutefois qu’il ne peut à lui seul empêcher l’adoption du projet de loi. Le Parti libéral du Québec y est favorable et à ce moment-ci, aucune consultation n’est prévue, c’est-à-dire que des groupes ne seront pas entendus en commission parlementaire.

« Dans le livre des règlements, là, il n’y a pas de règlement qui nous permet, nous, en ce moment, d’empêcher l’adoption du projet de loi. Malheureusement. S’il y en avait un, on l’utiliserait », a dit M. Nadeau-Dubois.

M. Legault a rétorqué qu’il est « confiant qu’on va être capable de voter ça ».