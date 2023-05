Congrès du Bloc québécois

Paul St-Pierre Plamondon entrevoit un « retour en force » du souverainisme

(Drummondville) Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon et l’ex-chef du Bloc québécois Gilles Duceppe ont taillé en pièces, vendredi soir, toute affirmation voulant que l’élan souverainiste et sa cause appartiennent au passé, le premier disant même sentir « un momentum » et « un retour en force ».