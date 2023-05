(Drummondville) Les délégués bloquistes ont rejeté en bloc samedi une résolution qui faisait du Parti québécois « la seule formation politique de l’Assemblée nationale à porter la cause souverainiste ».

Un peu plus tôt, le chef bloquiste Yves-François Blanchet avait tendu la main à l’entièreté des souverainistes de toute allégeance politique, dans un discours tenu pendant le congrès de sa formation. M. Blanchet avait aussi affirmé que le Parti québécois est « notre principal véhicule à Québec ».

Comprenons bien que même si nous sommes des souverainistes de tous les horizons, notre véhicule à Québec, le seul parti qui fait de l’indépendance l’enjeu de son existence même, c’est le Parti québécois. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Les délégués réunis à Drummondville en fin de semaine ont au contraire estimé que de se rallier directement au Parti québécois « jusqu’à l’accession complète de l’indépendance du Québec » risquait d’exclure des indépendantistes actifs dans d’autres partis de l’Assemblée nationale.

Ils ont plutôt voté en faveur d’une proposition qui reconnaît les liens « historiques et privilégiés » entre le Bloc québécois et le Parti québécois, tout en affirmant devoir « réunir les indépendantistes de toutes allégeances ».

Plus d’une centaine de propositions sur la table

Quelques minutes plus tard, les délégués bloquistes ont aussi rejeté une motion qui affirmait qu’« est Québécoise toute personne qui habite au Québec et qui choisit librement de l’être, en adhérant au contrat social qui la lie à ses concitoyens et concitoyennes, à ses valeurs fondamentales […] ».

Les délégués ont estimé que d’ajouter des restrictions à la définition d’une personne québécoise allait à l’encontre de la position du parti. Ils ont décidé de garder la première phrase indiquant que toute personne vivant au Québec est québécoise.

Plus d’une centaine d’autres propositions seront débattues et votées samedi et dimanche.

En novembre dernier, le Bloc québécois avait déposé un document d’une trentaine de pages intitulé Nous, Québécois, visant à redéfinir la mission du parti. C’est celui-ci qui est débattu, amendé et qui sera adopté d’ici la fin du Congrès.

« Un pays ! Un pays ! »

Yves-François Blanchet a été chaudement applaudi par les partisans bloquistes lors de son discours samedi matin. Le thème de l’indépendance a été au cœur de ses propos, comme l’ont souligné ses partisans en scandant « un pays, un pays », pendant qu’il quittait la scène.

Le chef bloquiste s’en est pris aux professions de foi fédéralistes de la Coalition avenir Québec (CAQ) du premier ministre québécois François Legault, l’invitant à tenir son prochain congrès à Ottawa.

M. Blanchet a passé de longues minutes de son discours à critiquer Ottawa pour ses subventions aux énergies pétrolières à même les deniers publics, pour son affiliation maintenue à la monarchie britannique ainsi que pour ses ratés en immigration.

Celui qui a été ministre péquiste de l’Environnement a pris une minute de son discours pour honorer la mémoire de l’historien souverainiste et ex-candidat au leadership péquiste Frédéric Bastien, mort cette semaine à l’âge de 53 ans.

Avec La Presse Canadienne