(Drummondville) Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon et l’ex-chef du Bloc québécois Gilles Duceppe ont taillé en pièces, vendredi soir, toute affirmation voulant que l’élan souverainiste et sa cause appartiennent au passé, le premier disant même sentir « un momentum » et « un retour en force ».

Émilie Bergeron La Presse Canadienne

« Le meilleur est à venir », a déclaré M. St-Pierre Plamondon dans un discours prononcé au congrès du Bloc québécois qui se déroule tout au long de la fin de semaine à Drummondville.

« Nous sommes probablement devant une fenêtre historique », a-t-il ajouté, en assurant du même souffle qu’il ne souhaitait pas se réjouir trop vite.

Le chef péquiste a soutenu que, quelques mois plus tôt, plusieurs auraient jugé comme un « pari audacieux » de prédire une quelconque remontée de l’appui à la cause souverainiste.

M. St-Pierre Plamondon a attribué des mérites au chef bloquiste Yves-François Blanchet, mentionnant qu’il a une grande capacité à faire face à l’adversité.

Le précédent au microphone, M. Duceppe, a soutenu que l’appui n’était qu’à 20 % en 1989 avant de remonter en l’espace d’un an. Il a affirmé qu’il est actuellement à 30 %, laissant entendre qu’il pourra remonter bientôt.

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE L’ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe

« Il faut être prêt à tout moment », a-t-il lancé aux militants enthousiastes.

Celui qui a dirigé le Bloc québécois de 1997 à 2011 et en 2015 s’en est aussi pris à ceux qui soutiennent que la formation politique est inutile, comme la ministre Mélanie Joly.

MM. Duceppe et St-Pierre Plamondon ont été chaudement applaudis à leur arrivée dans la salle plénière du congrès, de même que l’ancienne première ministre péquiste du Québec, Pauline Marois.

Son arrivée a été soulignée par des représentants du Bloc québécois, comme celle des deux invités qui devaient prononcer un discours dans la soirée.

La proximité entre le Bloc québécois et le Parti québécois pourrait se refléter dans l’adoption d’une proposition qui sera mise aux voix afin que les bloquistes reconnaissent le Parti québécois comme la seule formation politique de l’Assemblée nationale à porter la cause souverainiste.

La résolution vise aussi à ce que le Bloc québécois s’engage à soutenir son cousin souverainiste « jusqu’à l’accession complète de l’indépendance du Québec ».

Cette proposition sera débattue et votée en commission, où elle pourrait encore être modifiée, avant d’être soumise à l’ensemble des délégués, dimanche.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, se soumettra à un vote de confiance samedi et prononcera un discours.