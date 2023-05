Le maire de Québec Bruno Marchand réclame des excuses à l’animateur de Radio X Dominic Maurais pour des propos tenus en ondes mercredi. Il avait laissé entendre dans un segment sur le tramway que l’élu aurait une vapoteuse à cannabis dans son bureau.

« Dominic Maurais a une fois de plus dépassé les bornes à mon égard. Je l’ai toujours dit, vous pouvez être en désaccord avec moi, c’est tout à fait normal. Il y a cependant des limites à ne pas dépasser. M. Maurais semble oublier que j’ai une famille et n’hésite pas à s’en prendre à moi en disant des faussetés et des propos disgracieux dans le seul but d’en faire atteinte à ma réputation », a martelé M. Marchand dans une déclaration envoyée aux médias jeudi.

Mercredi, dans son émission Maurais Live, l’animateur Dominic Maurais s’en était pris au maire de Québec durant un segment consacré notamment au projet du tramway, en lien avec les travaux préparatoires ayant débuté à Sainte-Foy.

« Est-ce que quelqu’un peut, durant la nuit, aller vérifier s’il y a un wax pen qui traîne dans le bureau du maire ? C’est une vérification. Je suis certain qu’il n’y en a pas, mais je veux juste être rassuré. C’est du gros stuff », a-t-il dit, qualifiant au passage l’élu municipal de « gourou », voire de « Raël Marchand » qui « vit dans son utopie ».

PHOTO YAN DOUBLET, ARCHIVES LE SOLEIL Dominic Maurais

Dans l’entourage du maire et pour ce dernier, ces propos ne passent pas, à un point où des procédures pourraient être entamées. « Ses patrons devraient se poser de sérieuses questions et lui demander à tout le moins des excuses. Leur animateur va trop loin. Pour l’instant, il n’est pas écarté d’entamer des mesures plus sérieuses de notre côté », a avancé le maire de Québec.

Ce dernier n’en est d’ailleurs pas à son premier conflit avec Dominic Maurais qui, en septembre dernier, avait fait un lien entre l’abbé Bernard St-Onge, qui aurait agressé M. Maurais dans sa jeunesse, et le maire Marchand. Rappelons que M. Maurais fait partie des dizaines de plaignants qui poursuivent le Diocèse de Trois-Rivières pour des agressions sexuelles commises par de nombreux prêtres et membres du personnel. « Après le lien plus que douteux avec la pédophilie, maintenant, c’est la drogue. C’est inacceptable. Il est le premier à crier au scandale, mais seulement quand ça lui chante », a persisté le maire Marchand.

Le maire « malhonnête », rétorque RNC Média

Philippe Lefebvre, vice-président de RNC Média, qui possède Radio X, défend quant à lui les propos de son animateur. Selon lui, l’interprétation que fait le maire des propos tenus en ondes est « extrêmement malhonnête ». « De dire que notre animateur a associé le maire à quelqu’un qui consomme de la drogue, c’est faux et c’est malhonnête », écrit-il par courriel.

« Dire de quelqu’un qu’il en fume du bon lorsqu’on veut sous-entendre qu’une personne tient des propos farfelus ou flyés, ça n’a rien à voir avec la consommation d’une drogue quelconque. Ça veut dire, tout simplement, qu’une personne tient des propos, disons, qui sortent de l’ordinaire », ajoute M. Lefebvre. « Jamais, jamais, jamais, ni dans son intention, ni sur le fond, ni sur le ton, ni dans le contexte, Dominic [Maurais] ne veut dire que le maire prend de la drogue », insiste-t-il.

Dans l’histoire récente, les relations entre Ville de Québec et CHOI Radio X ont souvent été tendues. En septembre 2020, l’administration du maire Régis Labeaume avait mis un terme à ses achats de publicités sur les ondes de la radio, estimant que la station « constitue un danger pour la santé publique ».

« Par leur choix de promouvoir l’opposition aux mesures sanitaires, les propriétaires de cette station de radio mettent en danger la santé et potentiellement la vie des citoyens de Québec et d’ailleurs », avait alors affirmé la Ville de Québec dans un communiqué.

RNC Média avait ensuite mis en demeure la Ville de Québec et Régis Labeaume, vendredi, dans la foulée du départ de plusieurs annonceurs ayant choisi à leur tour de ne plus acheter de publicités sur ses ondes.