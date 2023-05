(Ottawa) Il revient à la Sûreté du Québec de faire appliquer la loi à Kanesatake, ont rappelé les ministres Marc Miller et Patty Hajdu en mêlée de presse mercredi. Des membres de la communauté déplorent la « zone de non-droit » qu’elle est devenue et craignent des représailles s’ils osent parler à visage découvert d’un dépotoir illégal aux fuites toxiques.

« Vous poserez la question à la Sûreté du Québec, qui a la juridiction à Kanesatake », a répondu le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, lorsqu’une journaliste lui a demandé ce que le gouvernement fédéral faisait.

« Ils ne sont pas nécessairement les bienvenus pour bien des raisons que vous connaissez très bien, a-t-il ajouté en faisant allusion à la crise d’Oka en 1990. C’est un enjeu qu’on doit travailler avec le gouvernement du Québec et l’autorité que le Québec a sur la sécurité publique des gens de Kanesatake. »

PHOTO SPENCER COLBY, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Marc Miller

Il a également souligné que « pendant des années, des Québécois non autochtones, en toute connaissance de cause, ont utilisé le dépotoir de façon illégale. »

Une enquête de La Presse révélait plus tôt cette semaine que des eaux toxiques s’écoulaient du centre de tri Recyclage G & R, situé sur le territoire mohawk de Kanesatake, près d’Oka. Le centre appartient aux frères Robert et Gary Gabriel, qui ont des liens avec le crime organisé.

« De toute évidence, les gens ont peur, ont peur pour leur vie, sont menacés, a reconnu la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu. Il y a des procédures avec la province de Québec pour appliquer le Code criminel et qui a la responsabilité de protéger les citoyens en cas d’infractions criminelles. »

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Patty Hajdu

Elle prévoit discuter de la question avec le ministre québécois responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, au cours des prochains jours.

En ce qui a trait au problème environnemental posé par ce dépotoir illégal, la ministre Hajdu a dit travailler étroitement avec la communauté et avoir parlé à plusieurs reprises avec le grand chef du conseil de bande, Victor Bonspille.

« La terre qui est contaminée est une propriété privée et il n’y a pas d’instruments juridiques permettant à Services aux Autochtones Canada d’agir unilatéralement, a-t-elle fait valoir. Il doit donc s’agir d’une solution élaborée avec les dirigeants de la communauté. Bien sûr, nous avons proposé un certain nombre d’approches différentes et nous attendons de savoir laquelle est la plus appropriée pour les dirigeants de la communauté. »

Elle n’a pas voulu indiquer quelles étaient les pistes de solutions proposées par son ministère.

Ottawa dispose d’une enveloppe budgétaire de 1,16 milliard sur quatre ans pour sécuriser et nettoyer des sites semblables, dans le cadre de son Plan d’action pour les sites contaminés. Le centre de tri Recyclage G & R n’apparaît toutefois nulle part dans l’« inventaire des sites contaminés » du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, de qui relève ce programme.

Une lettre interne du Conseil de bande de Kanesatake que La Presse a obtenue, datée de mars 2022, soutient que les ministères provincial et fédéral de l’Environnement ont informé « à plusieurs reprises le Conseil [de bande] que la seule façon pour [ces ministères] d’engager des ressources en vue du nettoyage du site est que les "intérêts privés" sur ces terres soient supprimés ». En d’autres termes, que « les droits de Gary et Robert Gabriel sur ces terres doivent être supprimés ».

Le député néo-démocrate Alexandre Boulerice réclame un examen du comité permanent des affaires autochtones et du Nord de la Chambre des communes pour faire la lumière sur cette affaire. Un comité parlementaire a le pouvoir de sommer des témoins qu’il juge pertinents à comparaître.

Avec Tristan Péloquin et Joël-Denis Bellavance