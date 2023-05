(Sherbrooke) Le gouvernement a eu recours à une mesure d’« exception » afin de pourvoir un poste de juge à la Cour du Québec à Sept-Îles, obtenu par un avocat de Longueuil Alexandre Germain, reconnaît le premier ministre François Legault.

La nomination récente de deux juges par Simon Jolin-Barrette retient l’attention au premier jour du congrès de la Coalition avenir Québec (CAQ). En plus de la nomination du juge Germain, le premier ministre a dû de nouveau défendre le choix de son ministre de la Justice de nommer un ami de longue date, Charles-Olivier Gosselin, pour un autre poste de juge de la Cour du Québec, cette fois dans la Capitale.

Simon Jolin-Barrette persiste et signe. « J’assume mon choix pleinement » et « toutes les règles ont été respectées », a-t-il soutenu. « C’est une candidature d’une grande qualité et la nomination a été faite au mérite. Et la relation entre lui et moi n’a pas été prise en considération pour faire ma recommandation [au conseil des ministres]. Le choix que j’ai fait respecte le règlement. »

Le mystère plane quant à l’autre nomination, celle d’un avocat de Longueuil à titre de juge de la Cour du Québec à Sept-Îles, après l’annulation d’un premier appel de candidatures auquel plusieurs avocats de la région avaient soumis leur dossier.

François Legault admet qu’il s’agit d’une mesure « d’exception », mais ignore la raison pour laquelle son ministre n’a pas procédé à de nomination après le dépôt du premier rapport du comité de sélection, le 12 décembre 2022. Simon Jolin-Barrette a plutôt lancé un deuxième appel de candidatures pour le même poste.

« Je ne sais pas effectivement pourquoi », a expliqué François Legault samedi, indiquant qu’il n’a pas demandé de précisions à son ministre sur ce cas particulier. « Je peux comprendre, ce n’est pas arrivé souvent. Je pense que c’est vraiment une exception », a-t-il poursuivi.

Le premier ministre ajoute néanmoins qu’il est « normal » que le ministre choisisse un candidat selon ses exigences en dépit des recommandations du comité de sélection.

« Ça se peut que, dans ce cas-là, la ou les propositions ne répondaient pas aux exigences que le ministre souhaitait. Donc, il a recommandé au comité de refaire une autre ronde. Je trouve ça normal que le candidat ou la candidate réponde aux exigences du comité et du ministre », a-t-il dit.

Simon Jolin-Barrette n’a pas voulu expliquer sa décision d’annuler le premier appel de candidatures. Selon lui, « le processus a été suivi en tout point ». Les avocats qui avaient soumis leur candidature lors du premier appel ne pouvaient pas participer au second.

« Il y a plusieurs informations qui ont circulé dans les médias qui sont inexactes. Par contre, le rapport, le processus est confidentiel, et je ne peux commenter davantage », a plaidé le ministre. Il a répondu ne pas connaître personnellement le juge Germain.

La nomination de cet avocat de Longueuil crée des remous dans la région sur la Côte-Nord. « Lorsqu’un concours est ouvert, tous les avocats du Québec qui ont dix ans de pratique peuvent soumettre leur candidature pour être nommé juge dans n’importe quel district », a rappelé le ministre.

La nomination de l’avocat Alexandre Germain du Barreau de Longueuil au poste de juge du district de Mingan sur la Côte-Nord est survenue à l’issue du second appel de candidatures. Un comité de sélection a transmis le deuxième rapport le 6 avril dernier.

M. Jolin-Barrette a fait son choix le 3 mai, et la nomination entérinée par le conseil des ministres a été rendue publique le lendemain par communiqué. La décision a semé la consternation dans le milieu juridique de la Côte-Nord. Le maire de Sept-Îles, un ex-procureur de la Couronne, a vivement critiqué le choix du ministre.

Alexandre Germain a été admis au Barreau en 2008. Depuis 2020, il exerçait sa profession au sein du contentieux du CISSS de la Montérégie-Est. Il est issu du Barreau de Longueuil, qui s’est réjoui de sa nomination sur les réseaux sociaux. Me Germain remplira ses fonctions à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre criminelle et pénale à Sept-Îles.

« Résonnance »

Simon Jolin-Barrette a par ailleurs justifié sa décision de nommer son ami Charles-Olivier Gosselin comme juge, plaidant que « toutes les règles ont été respectées. »

« Je suis pleinement conscient que le fait de nommer quelqu’un avec qui j’ai des liens allait avoir nécessairement une résonnance. […] Ce n’est pas une cachette que tout le monde savait que je connaissais le juge Gosselin », a dit le ministre.

François Legault, lui, l’ignorait jusqu’à vendredi. M. Jolin-Barette estime – comme M. Legault d’ailleurs – qu’il n’avait pas à informer le conseil des ministres de son amitié de longue date avec Gosselin avant de procéder à sa nomination comme juge. Un ministre doit pourtant aviser ses collègues autour de la table lorsqu’il a un intérêt personnel dans une entreprise à qui le cabinet s’apprête à autoriser une subvention, comme l’a reconnu M. Legault.

« Les nominations ne sont pas débattues au conseil des ministres, J’ai respecté le processus », a affirmé Simon Jolin-Barette.

Charles-Olivier Gosselin était « sur la liste des candidats recommandés » dans le rapport du comité indépendant de sélection. Le ministre n’a pas précisé le nombre de candidats recommandés, mais ce peut être jusqu’à trois en vertu du règlement. Il a répondu qu’il ne savait pas que M. Gosselin avait soumis sa candidature au poste de juge avant de recevoir le rapport.

Charles-Olivier Gosselin, âgé de 36 ans, a été admis au Barreau en 2011. Il a commencé sa carrière au Centre communautaire juridique de Québec, où il exerçait toujours sa profession. Il a notamment défendu le tueur de la Mosquée de Québec.