(Sherbrooke) Contrairement à son collègue Simon Jolin-Barrette pour le choix d’un juge, le ministre des Finances Eric Girard a informé le conseil des ministres qu’il soumettait le nom d’un « ami personnel » pour pourvoir un poste à Loto-Québec avant de procéder à sa nomination.

Dans l’embarras après avoir nommé son ami de longue date Charles-Olivier Gosselin comme juge à la Cour du Québec, le ministre de la Justice se défend et soutient qu’il n’avait pas à informer le conseil des ministres de son amitié avec lui avant de faire la nomination. Un ministre doit pourtant aviser ses collègues autour de la table lorsqu’il a un intérêt personnel dans une entreprise à qui le cabinet s’apprête à autoriser une subvention, comme l’a reconnu le premier ministre François Legault.

Ce dernier croit lui aussi que son ministre n’avait pas à lui dire que M. Gosselin était son ami au moment de faire la nomination au conseil des ministres. Il l’ignorait d’ailleurs jusqu’à vendredi. « Il y a chaque semaine beaucoup de nominations qui sont adoptées par le Conseil des ministres, et puis la seule question que je pose, c’est : est-ce que les règles ont été suivies ? Et on ne commence pas à débattre au Conseil des ministres », a expliqué M. Legault.

Questionné lors d’une mêlée de presse pour savoir s’il a déjà nommé un ami à un poste, Eric Girard a répondu par l’affirmative. « Pas plus tard que cette semaine, j’ai renouvelé le mandat d’un ami personnel sur le conseil d’administration de Loto-Québec », a-t-il répondu en marge du congrès caquiste à Sherbrooke. Il s’agit de Jean-François Blais, ancien président d’Intact assurance, un « dirigeant d’entreprise extrêmement compétent » qui siège aussi au conseil d’administration de la Caisse de dépôt et placement.

À la recommandation de M. Girard, le conseil des ministres du gouvernement Legault avait nommé M. Blais une première fois en 2019 au poste de membre du CA de Loto-Québec.

Les deux hommes se sont connus lors de leurs études secondaires au Séminaire Saint-François, une école de la région de Québec.

Eric Girard dit avoir informé le conseil des ministres de sa relation d’amitié avec M. Blais au moment de procéder à la nomination. « J’ai sûrement dit que je connaissais la personne et qu’elle était excellente », a-t-il répondu. Il a également divulgué son lien d’amitié avec M. Blais lors du processus de nomination avec le Secrétariat aux emplois supérieurs – qui relève du Conseil exécutif, le ministère du premier ministre. « Ça a été dit que je le connaissais lorsque cela a été fait », a affirmé M. Girard.

Et pourquoi son collègue Simon Jolin-Barrette n’a pas divulgué l’information alors lors de la nomination du juge Gosselin ? Le ministre des Finances n’a pas voulu s’avancer. « Je ne ferai pas de commentaires là-dessus […]. Les juges, ce n’est jamais discuté. Le processus de nomination des juges est très différent du processus de nomination des membres d’un conseil d’administration. »