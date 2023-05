(Québec) Deux nominations récentes de juge du ministre de la Justice Simon Jolin-Barette sèment la controverse. Il a nommé un ami de longue date au poste de juge de la Cour du Québec dans la Capitale en plus de choisir un avocat de Longueuil pour un poste à Sept-Îles après avoir annulé un premier appel de candidatures.

Le Soleil a rapporté vendredi que le ministre a nommé Charles-Olivier Gosselin, âgé de 36 ans, au poste de juge de la Cour du Québec, un ami de longue date, dont il a célébré le mariage. Ce dernier a été admis au Barreau en 2011.

Simon Jolin-Barrette a confirmé au quotidien qu’il était bel et bien un proche de M. Gosselin, mais affirme que « la candidature du juge Gosselin a été traitée au mérite ». Cette nomination provoque un malaise au sein du milieu juridique de Québec.

Une autre nomination, survenue au même moment, crée aussi des remous sur la Côte-Nord. Le ministre Jolin-Barrette a nommé Alexandre Germain, un avocat du contentieux du CISSS de la Montérégie-Est, au poste de juge de la Cour du Québec, à Sept-Îles.

Me Germain remplira ses fonctions à la Chambre de la jeunesse et à la Chambre criminelle et pénale à Sept-Îles.

Or, cette nomination a été faite au terme d’un deuxième appel de candidatures. Selon un document consulté par La Presse, un premier appel de candidatures a été lancé l’an dernier. Le comité de sélection a remis au ministre son rapport le 12 décembre 2022.

Simon Jolin-Barrette n’a pas fait de nomination à la suite de ce rapport, il a plutôt lancé un deuxième appel de candidatures pour le même poste. Un comité de sélection a transmis un second rapport au ministre le 6 avril dernier. M. Jolin-Barette a fait son choix le 3 mai et la décision a été rendue publique le lendemain par communiqué.

Les avocats ayant soumis leur candidature lors du premier avis de concours n’étaient pas autorisés à le faire à nouveau lors du deuxième appel de candidatures, tel que le stipule le document.

Ce revirement a semé la grogne à Sept-Îles. Le maire Steeve Beaupré, un ex-procureur de la Couronne, a critiqué le choix de Simon Jolin-Barrette sur sa page Facebook.

« Monsieur le ministre, n’y avait-il pas de candidats et candidates ici à Sept-Îles, dans notre district judiciaire de Mingan, assez qualifiés et avec une connaissance du milieu et de notre réalité pour accéder à ce nouveau poste ? », a-t-il écrit sur sa page officielle.

Alexandre Germain a été admis au Barreau en 2008. Depuis 2020, il exerçait sa profession au sein du contentieux du CISSS de la Montérégie-Est. Il est issu du Barreau de Longueuil, qui s’est réjoui de sa nomination sur les réseaux sociaux.