(Nain) Le passage du premier ministre Justin Trudeau dans un petit village de la côte nord du Labrador est un moment d’une importance « capitale », selon le président de l’organisation représentant les Inuits au Canada.

Sarah Smellie La Presse Canadienne

Le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, a rappelé que la visite de M. Trudeau à Nain, à Terre-Neuve, était la première visite d’un premier ministre en exercice au Nunatsiavut, la région inuite du Labrador.

« Ça a été une longue période de préparation », a reconnu M. Obed alors qu’il était assis juste à côté de M. Trudeau vendredi au Centre culturel Illusuak, qui donnait sur un paysage de mer gelée et de montagnes.

M. Trudeau était de passage pour une réunion régulière du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne, dont M. Obed est coprésident. La réunion était fermée au public et aux médias, mais M. Obed a indiqué qu’il y avait 14 points à l’ordre du jour.

La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la situation de logement difficile à laquelle sont confrontées de nombreuses personnes dans l’Inuit Nunangat étaient notamment au menu.

La défenseure fédérale du logement au Canada, Marie-Josée Houle, avait en effet prévenu à la fin de l’année dernière que les pénuries de logements dans la région équivalaient à des violations des droits de la personne.

En 2021, plus de la moitié des Inuits de l’Inuit Nunangat vivaient dans des maisons surpeuplées, et plus du quart vivaient dans des maisons nécessitant des réparations majeures, selon Statistique Canada.

En mêlée de presse, M. Trudeau a déclaré aux journalistes qu’il savait que les besoins étaient importants.

« Nous avons travaillé très étroitement avec des communautés comme ici à Nain, mais aussi avec des dirigeants dans tout l’Inuit Nunangat, pour répondre aux besoins de manière responsable et réaliste », a-t-il affirmé.

Le dernier budget fédéral promettait 4 milliards sur sept ans pour une stratégie de logement autochtone, à compter de l’année prochaine. M. Trudeau n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé s’il estimait que ce délai répondrait assez rapidement aux besoins de logement de la région.

Par ailleurs, le premier ministre a assisté à un festin communautaire dans une école locale, qui mettait en vedette des chants et des danses.