(Québec) Le gouvernement Legault a déposé son projet de loi jeudi pour augmenter le salaire des députés d’au moins 30 000 $ par année. « C’est un rattrapage qui était dû », a plaidé le premier ministre François Legault.

« Il y a eu un comité indépendant qui s’est penché sur le dossier pour que les salaires soient compétitifs », a-t-il ajouté dans une mêlée de presse expéditive juste avant le dépôt du texte législatif par le leader parlementaire du gouvernement et ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

Court, le projet de loi fait passer de 101 561 $ 131 766 $ l’indemnité de base des députés, comme le recommandait le comité Thériault-Ouellet rendu public le mois dernier. C’est une hausse de 30 % (30 000 $), comme on l’expliquait cette semaine en détails.

Or, la même augmentation s’appliquera à l’indemnité additionnelle que touchent 115 des 125 députés parce qu’ils occupent une fonction parlementaire. Cette indemnité correspond en effet à un pourcentage de l’indemnité de base. On parle d’une hausse supplémentaire de 6000 $ pour un adjoint parlementaire ou encore d’environ 22 000 $ pour un ministre, par exemple.

Les députés touchent également une allocation de dépenses de 38 184 $ que le projet de loi ne modifie pas. Le texte législatif ajoute que « l’indemnité de base est augmentée de tout montant équivalent à toute augmentation du maximum de l’échelle de traitement d’un titulaire d’un emploi supérieur applicable aux premiers dirigeants, vice-présidents et membres d’un organisme du gouvernement de niveau 4 ».

« En outre, précise-t-on, chaque député reçoit un montant équivalent à toute autre augmentation de traitement accordée aux titulaires d’un emploi supérieur auxquels l’échelle » citée précédemment est applicable.

Les caquistes évitent de répondre

Avant la période de questions, les députés de la CAQ longeaient les murs pour éviter de répondre aux questions sur le sujet. Une dizaine d’élus questionnés avant leur entrée au Salon bleu ont refusé de donner la raison pour laquelle ils méritaient une telle hausse de salaire.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Pascal Bérubé

Le député péquiste Pascal Bérubé, qui exprime un « malaise » devant cette hausse, avait d’ailleurs prévu le coup. « C’est eux et elles qui ont eu le débat à l’intérieur du caucus. Et là, tout le poids repose sur nous : "Qu’est-ce que vous allez faire ? Allez-vous voter pour ?", puis tout ça. C’est les députés caquistes qui devraient être ici en disant : bien, nous, on trouve que c’est une bonne idée, puis on l’a plaidé au caucus », a-t-il déploré.

« Oui, mais vous savez ce qu’ils vont faire, ils vont passer tout droit », a-t-il raillé. Il affirme que des médias du Saguenay-Lac-Saint-Jean l’ont contacté pour avoir des commentaires, car ils n’avaient pas de nouvelles des députés caquistes locaux. « Aïe ! vous avez cinq députés de la CAQ, puis il n’y en a pas un qui veut parler ? Non. On va vous donner les numéros des cinq députés, puis vous allez leur demander à eux », a-t-il dit. La ministre responsbale de la région, Andrée Laforest, a refusé de répondre aux questions.

Cynisme

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, dénonce ce projet de loi, qui équivaut à « se voter à soi-même une augmentation de salaire comme député » et que cela « alimente le cynisme ». Il lance maintenant un « défi amical » aux élus caquistes, qui profiteront d’une semaine de travail en circonscription dès vendredi.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Gabriel Nadeau-Dubois

« Je les invite à aller parler au monde quand ils vont aller faire leur épicerie […] dans leur circonscription. J’aimerais que les députés caquistes leur parlent, puis leur pose une question. Comment vous trouvez ça, vous, des députés qui se votent à eux-mêmes une augmentation de 30 000 $ immédiate et rétroactive ? », a affirmé M. Nadeau-Dubois.

Du côté du Parti libéral, le député André Fortin a réitéré qu’il était favorable à une hausse de salaire des élus. Il n’en a toutefois pas parlé aux électeurs de sa circonscription. « Je n’ai pas eu la conversation. Personnellement, là, que ce n’est pas un sujet qui m’intéresse, que je n’ai pas pris le temps de faire l’analyse complète », a-t-il dit.

D’ici la fin de la session

Le projet de loi est en voie d’être adopté d’ici la fin de la session, le 9 juin. L’augmentation de salaire s’appliquera dès sa sanction.

Le comité indépendant était composé des ex-députés Lise Thériault (PLQ) et Martin Ouellet (PQ), de même que d’un spécialiste des ressources humaines, Jérôme Côté. Il a été formé en février à l’initiative de la CAQ et du PLQ, et a rendu public un rapport un mois plus tard.

Le comité reconnaît que l’indemnité de base d’un député de l’Assemblée nationale est plus élevée que dans les autres provinces. Mais il ajoute que l’intensité du travail est plus grande ici, car le Québec a fait le choix d’exercer pleinement certaines compétences constitutionnelles. Toujours selon son rapport, l’indemnité de base d’un député est légèrement inférieure au salaire maximal d’un conseiller politique qui travaille pour lui. Le salaire des conseillers a augmenté de 30 % en 10 ans alors que l’indemnité des élus a crû de 15 % au cours de la même période, toujours selon le comité.

Les députés ont également une indemnité de base inférieure à bien des cadres des secteurs public et parapublic. Il s’est creusé un « écart » au fil des ans et il faut « combler ce retard », selon le comité. Il justifie également une hausse de salaire en soulignant la charge de travail d’un député et son horaire atypique.

Le rapport ne tient pas compte du régime de retraite des députés qui est fort généreux et n’a d’équivalent nulle part. Le projet de loi aura pour effet de rendre ce régime encore plus généreux.