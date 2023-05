Au parlement, mardi matin, le premier ministre Justin Trudeau a voulu se montrer ferme, arguant qu’Ottawa avait pris cette décision de manière « responsable et réfléchie », car il est inadmissible que « des gens essaient […] de s’ingérer dans notre démocratie ».

(Ottawa) L’expulsion de la consule canadienne de Shanghai, en riposte directe à celle d’un diplomate chinois du consulat de Toronto, n’intimidera pas le Canada, a tranché Justin Trudeau.

Le gouvernement chinois n’a pas tardé à répliquer au renvoi de son diplomate Zhao Wei, qui aurait élaboré une campagne de menaces contre le député conservateur Michael Chong et des membres de sa famille à Hong Kong, d’après les informations du Globe and Mail.

« En réaction à la décision sans scrupules du Canada, la Chine a décidé de prendre une contre-mesure réciproque en déclarant Jennifer Lynn Lalonde, consule du consulat général du Canada à Shanghai persona non grata », a déclaré mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Pékin, Wang Wenbin.

La diplomate devra quitter au plus tard le 13 mai, a-t-il ajouté, accusant au passage « les médias canadiens et les politiciens de haut rang d’utiliser les soi-disant "documents classifiés" du SCRS pour salir les missions diplomatiques et consulaires chinoises au Canada », selon la transcription officielle en anglais.

Et la Chine, a insisté Wang Wenbin, se réserve le droit de prendre d’autres mesures de représailles.

Au parlement, mardi matin, le premier ministre Justin Trudeau a voulu se montrer ferme, arguant qu’Ottawa avait pris cette décision de manière « responsable et réfléchie », car il est inadmissible que « des gens essaient […] de s’ingérer dans notre démocratie ».

Oui, le régime chinois Chine a riposté. « Mais nous allons continuer de faire ce qui est dans l’intérêt des Canadiens. Nous n'allons pas être intimidés », a-t-il fait valoir en mêlée de presse, avant la rencontre de son conseil des ministres.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a décrété lundi le diplomate Zhao Wei persona non grata au pays.

« J’ai été très claire : nous ne tolérerons aucune forme d’ingérence étrangère dans nos affaires internes. Les diplomates au Canada ont été avertis que s’ils adoptent ce type de comportement, ils seront renvoyés chez eux », a-t-elle plaidé dans une déclaration écrite.

S’il s’est dit somme toute assez satisfait de cette sanction, le député Michael Chong a reproché aux libéraux une lenteur à agir. « Ça n’aurait pas dû prendre autant de temps. Ça n’aurait pas dû prendre deux ans pour que le gouvernement prenne la décision à partir du moment où il a été informé », a-t-il réagi lundi.

Le diplomate chinois devra faire ses valises et quitter le pays au plus tard dans quatre jours.

Il s’agirait de la première fois qu’un représentant de l’empire du Milieu en poste au Canada se fait montrer la porte au moins depuis les années 1970, d’après les informations qui ont été fournies par Affaires mondiales Canada, lundi.