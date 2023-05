L’avocat et ancien ministre fédéral Marc Lalonde est mort à l’âge de 93 ans.

Un ami de la famille a confirmé la nouvelle dimanche.

Secrétaire principal de Pierre Elliott Trudeau de 1968 à 1972, Marc Lalonde avait été élu pour la première fois dans la circonscription d’Outremont. Il est resté en poste jusqu’en 1984.

Tout au long de sa carrière au sein du gouvernement de Trudeau père, il se verra confier différents portefeuilles soit ceux de la Santé et du Bien-être social, des Relations fédérales-provinciales, de la Justice, de l’Énergie, des Mines et des Ressources et des Finances.

Il était resté très impliqué dans différentes activités à la suite de sa retraite de la politique, notamment comme associé au cabinet Stikeman Elliott où il se spécialisait dans le domaine de l’arbitrage commercial à l’échelle internationale.

Marc Lalonde a été admis comme membre de l’Ordre du Canada le 23 octobre 1989.

Joint dimanche soir, l’ancien ministre et sénateur libéral Francis Fox a témoigné de l’impact qu’a eu Marc Lalonde sur le parti en tant que directeur de cabinet de Pierre-Elliott Trudeau. « Il avait renouvelé la qualité et la force du caucus libéral du Québec parce qu’il voyait qu’il y aurait à découdre avec les indépendantistes », explique-t-il.

Puis Marc Lalonde a été de tous les combats du gouvernement de Trudeau père en étant à la tête de ministères considérés comme stratégiques selon le moment. « On savait que si Lalonde allait à la Santé ou à l’Énergie, on savait que c’était les ministères qui auraient les priorités de Trudeau dans les deux ou trois années suivantes », raconte Francis Fox.

« Un des meilleurs députés d’Outremont, un des meilleurs ministres de la Justice et avocats en droit international. […] Merci cher Marc Lalonde pour tout ce que tu as fait pour notre communauté et notre pays », a témoigné pour sa part l’actuelle députée d’Outremont, Rachel Bendayan, sur Twitter.