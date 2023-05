(Ottawa) Les militants du Parti libéral du Canada ont écarté l’idée d’exiger que Justin Trudeau se présente aux prochaines élections fédérales en ayant en main un programme chiffré de retour à l’équilibre budgétaire.

La résolution parrainée par la section québécoise du Parti libéral du Canada a été rejetée samedi par un vote de 97 en faveur et 76 contre. Le vote a eu lieu sans qu’un seul membre présent réclame un débat.

La résolution exigeait que le Parti libéral du Canada « se dote d’une proposition chiffrée et claire de retour à l’équilibre budgétaire » et que cette proposition fasse partie du programme électoral en prévision du prochain scrutin.

Simon Daigle, un membre de l’association libérale de Laurier-Sainte-Marie, a présenté la résolution en rappelant que le Canada avait accumulé des dépenses élevées durant la pandémie de COVID-19 et que la dette avait explosé de façon extraordinaire et sans précédent en période de paix.

Les membres ont donc préféré donner les coudées franches à leur chef en matière de gestion des finances publiques.

Avant de quitter le congrès, vendredi, pour se rendre à Londres afin d’assister au couronnement du roi Charles III, Justin Trudeau avait jeté de l’eau froide sur la justesse d’adopter une telle résolution.

« Le plus important pour moi, c’est de créer une économie forte et résiliente dans laquelle on peut continuer d’investir et de créer de bons emplois. On sait que c’est essentiel de démontrer une responsabilité fiscale, ce qu’on est toujours en train de faire », avait affirmé M. Trudeau en mêlée de presse.

Il avait par la suite évité à plusieurs reprises de répondre directement à des questions de journalistes qui tentaient de clarifier si c’était pour lui une priorité, que la résolution soit adoptée ou pas.

M. Trudeau a plutôt répété ce qui commence à devenir un mantra : que le Canada a le plus bas déficit du G7, le plus bas ratio de la dette au PIB du G7 et qu’il est l’un des trois plus grands pays du monde avec une cote de crédit AAA.

Dans son plus récent budget, qui a été déposé en mars dernier, le gouvernement Trudeau a reporté aux calendes grecques le retour à l’équilibre budgétaire. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2015, les libéraux de Justin Trudeau n’ont jamais présenté un budget équilibré.

En tout, les délégués présents au congrès doivent se prononcer sur une trentaine de résolutions. Certaines proposent que l’âge requis pour voter aux élections fédérales soit abaissé à 17 ans, recommandent d’établir un revenu de base garanti et d’établir un train à grande vitesse électrique dans le corridor Québec-Windsor.

Le congrès national du Parti libéral du Canada prend fin samedi après-midi.

