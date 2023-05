(Ottawa) Le Canada ne tolérera « aucune forme d’ingérence étrangère » sur son territoire, et pour rappeler le message, le gouvernement a convoqué l’ambassadeur de Chine à Ottawa.

La ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, l’a annoncé jeudi, en comité, lors d’un échange avec le député Michael Chong. Ce dernier, qui a été victime comme sa famille à Hong Kong d’une campagne de menaces orchestrée par le régime chinois, venait de déplorer l’absence du sous-ministre David Morrison.

Si sa chaise était vide, c’était qu’il était occupé ailleurs, lui a dit la cheffe de la diplomatie. « À la lumière des faits révélés par le SCRS, j’ai donné à mon sous-ministre la directive de convoquer l’ambassadeur chinois [Cong Peiwu]. C’est ce qu’il fait au moment où on se parle », a-t-elle indiqué.

Cette convocation survient après la parution, lundi dernier dans le Globe and Mail, d’un article dans lequel on rapporte que le député Chong et des membres de sa famille ont été la cible de menaces, un stratagème qui a été mis sur pied par un diplomate chinois du consulat de Toronto, Zhao Wei.

PHOTO SEAN KILPATRICK, LA PRESSE CANADIENNE Michael Chong

L’élu conservateur concerné a exhorté les libéraux de Justin Trudeau à expulser illico le représentant de Pékin. Selon lui, le gouvernement canadien aurait déjà dû lui montrer la porte, d’autant plus que rien ne l’empêche de le faire, a-t-il insisté.

« Ce diplomate aurait déjà dû être expulsé. À mon avis, le gouvernement n’a d’autre choix que de le déclarer persona non grata. […] S’il ne le fait pas, il envoie au monde le message que le Canada est ouvert à ce genre d’ingérence, et qu’il n’y a aucune conséquence », a insisté le député Chong en entrevue, mercredi.

La ministre Joly a réitéré jeudi devant un comité de la Chambre des communes que « toutes les options étaient sur la table » et affirmé que le gouvernement examinait quelles pouvaient être les « conséquences » pour sanctionner « ce comportement ».

Pékin nie

L’ambassade de la Chine au Canada a démenti toute forme de tentative d’ingérence.

Les « politiciens et les médias », selon ce qu’a assuré la mission de Pékin sur son site web, « ont faussement affirmé que les responsables consulaires chinois au Canada avaient proféré de soi-disant menaces » contre un député canadien et de ses proches.

« C’est de la pure manipulation politique », a-t-on pesté dans une déclaration publiée sur le site web.

Le SCRS n’aurait pas informé Justin Trudeau

L’information sur les manœuvres du régime chinois est tirée d’un rapport produit par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) en juillet 2021. Le patron de l’agence, David Vigneault, en a lu les extraits pertinents à Michael Chong, mardi soir, lors d’une rencontre organisée par Justin Trudeau.

Le premier ministre a affirmé mercredi que le SCRS n’avait pas informé le gouvernement de la campagne d’intimidation dont le député et les membres de sa famille faisaient l’objet. Il a aussi assuré avoir appris l’affaire lundi, dans les médias.

« Nous avons demandé ce qui était arrivé avec cette information, si elle était sortie du SCRS. Elle ne l’a pas été. Le SCRS a déterminé que ce n’était pas quelque chose qui méritait d’être communiqué à de plus hauts niveaux, parce que ce n’était pas une préoccupation assez sérieuse », a-t-il déclaré.

Une directive a été émise pour corriger le tir immédiatement, a aussi dit le premier ministre.