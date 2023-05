Motion appuyée à l’unanimité

Une notification dès qu’une femme autochtone disparaît

(Ottawa) La Chambre des communes a appuyé à l’unanimité, mardi, une motion visant à déclarer les décès et les disparitions de femmes et de filles autochtones une « urgence pancanadienne » – et à financer un nouveau système qui alerterait le public en cas de disparition.