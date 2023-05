(Ottawa) Le gouvernement abandonne certains éléments controversés de sa définition pour interdire les armes d’assaut. Les libéraux viennent de présenter leurs nouveaux amendements au projet de loi C-21. Or, ces nouveaux critères risquent d’être facilement contournés par l’industrie, prévient le groupe PolySeSouvient.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, doit en faire l’annonce lundi après la période des questions. PolySeSouvient doit réagir par la suite.

Cette nouvelle définition englobera les armes à feu « qui ne sont pas des armes de poing », semi-automatiques « qui peuvent tirer des munitions à percussion centrale » et qui ont été « originalement conçues avec un chargeur détachable d’une capacité de six cartouches ou plus ».

Le gouvernement abandonne deux autres critères inclus dans la définition précédente, soit les armes qui peuvent tirer des projectiles avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules et celles dont la surface intérieure du canon est de 20 millimètres ou plus. Ils avaient été dénoncés par le lobby proarmes.

La définition demeure prospective, c’est-à-dire qu’elle s’appliquera aux nouvelles armes qui entreront sur le marché canadien et non à celles qui sont déjà en circulation. Les armes déjà en circulation font l’objet d’un programme de rachat en vertu d’un décret adopté en 2020, dont la première phase a été annoncée la semaine dernière, mais leur interdiction ne sera pas enchâssée dans la législation. Donc, elle pourrait être plus facilement renversée advenant un changement de gouvernement.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, avait annoncé mardi dernier qu’il comptait déposer une nouvelle définition des armes d’assaut tenant compte d’une des recommandations de la Commission sur la tuerie de Portapique, en Nouvelle-Écosse. Il avait également indiqué que son gouvernement abandonnait la longue liste d’armes d’assaut interdites incluse dans les amendements précédents qui avaient soulevé une levée de boucliers.

La SKS, une arme de style militaire fréquemment utilisée par les chasseurs et par les Autochtones, demeurerait donc légale. Cette arme à feu a été utilisée à plusieurs reprises au cours des dernières années pour tuer des policiers. Le gouvernement compte rétablir le Comité consultatif canadien sur les armes à feu pour revoir la classification des armes à feu pour tenter de régler cette question.

Le gouvernement avait causé la surprise en février en retirant ces deux amendements controversés qui ajoutaient une interdiction des armes d’assaut au projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu. Le geste avait été alors bien accueilli par tous les principaux partis de l’opposition.

D’autres détails suivront.