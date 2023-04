Le ministre fédéral et député de la Capitale-Nationale, Jean-Yves Duclos, rappelle que son gouvernement a déjà répondu présent pour financer des projets de transport collectif, mais souhaite plus de détails sur le projet de troisième lien dédié au transport collectif prévu par Québec.

(Québec) Le ministre fédéral et député de la Capitale-Nationale, Jean-Yves Duclos, reste prudent sur le financement de la nouvelle mouture du troisième lien entre Québec et Lévis, dont on connaît bien peu de choses jusqu’à maintenant.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

Alors que le premier ministre, François Legault, a dit mercredi qu’il ne voyait pas pourquoi le fédéral ne financerait pas 40 % du projet, M. Duclos croit plutôt qu’il faut faire les choses dans le bon ordre.

« Il faut avancer de la bonne manière. Tout d’abord, il faut connaître le tracé, les conditions d’ingénierie, les stations qu’il pourrait y avoir, le mode de transport, les coûts, l’échéancier. Il faut connaître tout ça pour pouvoir transmettre une demande au gouvernement canadien », affirme-t-il en entrevue avec La Presse Canadienne vendredi.

François Legault a affirmé à deux reprises cette semaine qu’il n’avait pas vu les estimations des coûts du projet, bien que celles-ci existent.

Dans un document sur le projet de lien entre les deux rives datant de 2023, les coûts de quatre scénarios ont été estimés. Un de ces scénarios est un tunnel consacré au transport en commun (tramway ou autobus). Toutefois, ces coûts sont caviardés dans la version qui a été rendue publique.

« Ça dépend de la nature de ces projets »

Jean-Yves Duclos rappelle que son gouvernement a déjà répondu présent pour financer des projets de transport collectif.

« Le gouvernement canadien depuis 2015 a toujours dit très clairement — et on l’a démontré avec l’investissement pour le transport structurant dans la région de Québec —, on est là pour les projets de transport collectif. Maintenant, quels projets financer ? Ça dépend de la nature de ces projets », explique-t-il.

« Comme tout le monde, j’ai envie d’en savoir davantage », ajoute-t-il.

La semaine dernière, le ministre fédéral avait dit que l’abandon du projet de troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis était un « soulagement » pour plusieurs.