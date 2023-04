Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a pris acte des recommandations du rapport de la coroner Me Géhane Kamel déposé jeudi concernant la mort tragique du pompier Pierre Lacroix.

Le pompier Pierre Lacroix a perdu la vie lors d’un sauvetage d’urgence qui a viré au drame dans les rapides de Lachine du fleuve Saint-Laurent en octobre 2021. Il est mort noyé, pris sous la coque d’une embarcation renversée. Le rapport de l’enquête publique concernant ce décès a été rendu par la coroner Me Géhane Kamel jeudi.

En plus de faire la chronologie des évènements, la coroner a noté que la formation des pompiers concernant les sauvetages nautiques était déficiente au moment de l’intervention. Elle a aussi relevé des lacunes dans l’équipement à disposition des pompiers.

Depuis la tragédie, le SIM a mis en place un comité « formé d’instructeurs qualifiés afin de revoir l’offre de service, la formation et le maintien des compétences des pompières et pompiers faisant partie de l’équipe de sauvetage nautique. Ce comité intégrera les recommandations de la coroner dans ses réflexions et propositions », a indiqué la Ville de Montréal par communiqué vendredi.

Le bateau utilisé par l’équipe à laquelle participait M. Lacroix lors du sauvetage – le Hammerhead 1864 – avait été pointé du doigt comme ayant des défectuosités pour ce type d’interventions. Le SIM précise « avoir entrepris avant le tragique évènement une démarche afin d’acquérir 12 embarcations de haute performance, conçues sur mesure pour la mission de sauvetage nautique et munies de plusieurs équipements à la fine pointe de la technologie. Cette nouvelle flotte prendra progressivement service dès mai 2023. »

Aux villes de l’agglomération de Montréal, Géhane Kamel a aussi fait plusieurs recommandations concernant une meilleure signalisation à la population et aux plaisanciers à l’approche des rapides de Lachine.

En effet, les plaisanciers secourus par les pompiers ce soir d’octobre 2021 connaissaient l’existence des rapides de Lachine, « mais aucun d’eux ne mesurait le potentiel mortel. Cette situation [à] elle seule est problématique et démontre que les citoyens ne sont pas à l’affût des dangers de la navigation sur le fleuve », écrit Me Kamel dans son rapport.

La Ville de Montréal n’a pas indiqué dans son communiqué de quelle façon elle compte mettre en place les recommandations concernant une meilleure signalisation et prévention des accidents nautiques.

« Le décès de notre valeureux confrère Pierre Lacroix est un évènement tragique et encore aujourd’hui je salue le courage et le dévouement dont il a fait preuve tout au long de sa carrière, a souligné par communiqué Richard Liebmann, directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de Montréal. J’offre mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »