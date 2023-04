Érosion côtière

Toujours possible de construire dans des zones à risque, déplore un rapport

(Québec) Québec n’a pas de stratégie globale pour se prémunir contre les risques liés à l’érosion et à la submersion côtières. Sans mesure d’adaptation, les dommages causés pourraient atteindre 1,5 milliard d’ici 2065, et pourtant, il est toujours possible de construire des routes et des bâtiments dans des zones à risque, déplore la Commissaire au développement durable.