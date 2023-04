Justin Trudeau s’envole ce mercredi après-midi en direction de New York, où il sera l’un des invités de ce sommet qui se met en branle jeudi.

(Ottawa) Que s’en va faire Justin Trudeau au sommet Global Citizen NOW, à New York, à peine trois semaines après avoir sabré 15 % dans l’aide internationale au budget fédéral ? Une coalition d’ONG se pose la question, y voyant une flagrante incohérence.

Le premier ministre s’envole ce mercredi après-midi en direction de New York, où il sera l’un des invités de ce sommet qui se met en branle jeudi. L’évènement vise à « établir un programme d’action mondial sur les problèmes les plus urgents auxquels l’humanité et la planète sont confrontées », selon Global Citizen.

Il est au programme de la première journée d’activités, alors qu’il participera à une discussion sur l’égalité des genres animée par la journaliste Lisa LaFlamme en compagnie de Jacqueline O’Neill, l’ambassadrice du Canada pour les femmes, la paix et la sécurité.

« On se demande un peu ce qu’il va faire à New York alors qu’on a pris une décision claire : qu’on revenait à nos niveaux de 2019 et qu’on coupait l’aide internationale de 1,3 milliard par année », dit Louis Bélanger, directeur du regroupement d’ONG Au-delà de nos frontières.

« Je parle à des ONG sur le terrain qui le sentent. L’impact est réel ; les ONG canadiennes se demandent s’ils vont mettre des gens qui sont sur le terrain à la porte. Ça va avoir un impact sur l’éducation des jeunes filles, sur les migrants, sur nos actions par rapport aux changements climatiques », se désole-t-il.

Et donc, « ce qu’on veut, ce n’est pas nécessairement un premier ministre qui va à New York avec des acteurs, des influenceurs et des musiciens », mais bien « un premier ministre qui a une vraie vision, un vrai plan de match pour les affaires étrangères », plaide Louis Bélanger, un ancien employé libéral.

Dans son budget déposé le 4 avril dernier, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a alloué près de 6,9 milliards en aide au développement international au cours de la prochaine année fiscale, ce qui représente une diminution de 16 % par rapport à l’an dernier.

Les organisations humanitaires sont vite montées aux barricades, jugeant ce montant nettement insuffisant.

En 2019-2020, soit la dernière année fiscale avant la pandémie, le gouvernement avait prévu dans son budget 6,6 milliards pour l’aide internationale. Avec les mesures liées à la pandémie et à l’invasion russe en Ukraine, ce chiffre a bondi à plus de 8 milliards l’an dernier.

Avant le dévoilement du budget, des responsables gouvernementaux avaient prévenu le milieu de l’aide humanitaire que la somme du budget 2021-2022 était exceptionnelle, et que le chiffre pour la prochaine année allait se situer plus près de celui de 2019.

Dans le communiqué de presse gouvernemental annonçant la présence de Justin Trudeau au sommet, on note qu’il « défendra les droits des femmes, notamment en ce qui concerne la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, ainsi que le renforcement de l’autonomie des femmes aux quatre coins du globe ».

Le président français Emmanuel Macron figure aussi parmi les invités de l’évènement, qui réunira aussi des personnalités comme le chanteur John Legend et l’actrice Katie Holmes. On s’attend également à ce que l’acteur Hugh Jackman et le chanteur de Coldplay, Chris Martin, coprésidents du sommet, soient de la partie.

L’avion du premier ministre Trudeau doit décoller d’Ottawa vers 16 h 45.

Avec La Presse Canadienne