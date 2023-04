(Ottawa) Deux appareils CC-130 Hercules des Forces armées canadiennes effectueront des vols d’évacuation du Soudan, mais ils attendent que « les conditions le permettent », a annoncé mercredi la ministre de la Défense, Anita Anand. Le Canada a du retard sur plusieurs pays qui sont déjà parvenus à établir des ponts aériens pour extirper leurs ressortissants — de même qu’environ 180 Canadiens à ce jour.

La ministre a fait le point sur la situation mercredi, alors que le cessez-le-feu de 72 heures entré en vigueur lundi demeure très fragile, de nouveaux combats entre l’armée soudanaise et les paramilitaires ayant éclaté dans la capitale, Khartoum.

« Des membres et des ressources des Forces armées canadiennes ont été envoyées dans la région et planifient des opérations d’évacuation […] Ils coordonnent, en étroite collaboration avec nos alliés et nos partenaires, leurs efforts en vue de pouvoir évacuer le plus grand nombre possible de personnes », a-t-elle indiqué.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE La ministre de la Défense nationale, Anita Anand

Les forces « sont prêtes » à commencer les vols d’évacuation et le feront « dès que les conditions au sol le permettront », a déclaré Mme Anand, sans s’avancer sur un échéancier ni expliquer pour quelle raison le Canada n’arrive pas à organiser du transport aérien comme l’ont pourtant fait d’autres pays.

L’avion CC-130 Hercules « peut transporter jusqu’à 80 passagers, jouit d’une autonomie de près de 7200 kilomètres, est capable de décollages et d’atterrissages courts sur des pistes de fortune, et peut voler dans les conditions météorologiques les plus difficiles », est-il décrit sur un site gouvernemental canadien.

En plus des deux aéronefs Hercules récemment arrivés dans la région, le Canada a également « une couple de navires en mer Rouge, à Port-Soudan, une frégate et un navire de ravitaillement », avait révélé mardi le premier ministre Justin Trudeau.

700 Canadiens ont demandé de l’aide

Des quelque 1800 Canadiens qui se trouvent au Soudan, selon le registre d’Affaires mondiales, environ 700 avaient réclamé de l’aide, a spécifié la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, lors d’une mêlée de presse.

Lors d’une séance d’information, mercredi après-midi, une haute fonctionnaire d’Affaires mondiales Canada a chiffré à 180 le nombre de Canadiens secourus jusqu’à présent, en remerciant des pays comme l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Grèce pour leur collaboration dans ces évacuations.

Et les Soudanais ?

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a assoupli lundi dernier certaines mesures migratoires, mais il n’en est pas rendu à proposer un programme d’accueil de Soudanais comme cela a été fait pour les Afghans ou pour les Ukrainiens, par exemple.

Il ne l’a toutefois pas catégoriquement écarté. « J’étudie d’autres options pour les personnes qui sont au Soudan qui ne sont pas des ressortissants canadiens, a-t-il dit. Le remède spécifique pour différents groupes peut varier.