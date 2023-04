Fondation Trudeau

Une réunion dans le QG du premier ministre

(Ottawa) Justin Trudeau martèle depuis trois semaines qu’il existe un mur entre lui et la Fondation Pierre Elliott Trudeau depuis 10 ans, soit depuis qu’il est devenu chef du Parti libéral du Canada. Or, La Presse a appris qu’une activité commune de son ministère et de la Fondation s’est tenue en 2016 dans une pièce presque voisine de son bureau, sur la colline parlementaire.