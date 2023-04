Des centaines de personnes ont été tuées et des milliers d’autres ont été blessées en seulement dix jours, après la rapide détérioration des négociations de partage du pouvoir entre les forces armées du pays et ses troupes paramilitaires.

(Ottawa) Le gouvernement canadien travaille de concert avec ses alliés pour extirper ses ressortissants du Soudan, en proie à un conflit armé qui s’intensifie.

« Nous explorons présentement des options pour une assistance au départ en collaboration avec les pays alliés et la communauté internationale. Nous les mettrons en œuvre dès que les conditions le permettront », a écrit lundi la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, sur les réseaux sociaux.

Elle y implore du même souffle les Canadiens se trouvant au Soudan, ou dont les coordonnées ont changé, à s’inscrire au registre des citoyens canadiens se trouvant à l’étranger, si ce n’est déjà fait. D’après les récentes données, près de 1600 Canadiens se trouvent actuellement au pays, mais il pourrait y en avoir davantage.

Les pays qui préparent des plans de rapatriement de leurs citoyens sont confrontés à de sérieux obstacles sur le terrain, où un cessez-le-feu de trois jours décrété au premier jour de l’Aïd al-Fitr, vendredi dernier, n’a pas été respecté.

Certains sont toutefois parvenus à ramener au bercail des centaines des leurs. Plus de 1000 ressortissants de l’Union européenne (UE) ont été évacués du Soudan lors d’une « opération complexe », a annoncé lundi le chef de sa diplomatie Josep Borrell.

Le Canada n’écarte pas la possibilité de secourir ses ressortissants par ses propres moyens, mais mise tout de même sur des plans en concertation avec ses alliés. L’Égypte et le Kenya semblent pour l’instant les nations avec lesquelles la collaboration pourrait être fructueuse, a indiqué une source gouvernementale.

Les locaux de l’ambassade d’Ottawa à Khartoum ont été désertés. « Le personnel diplomatique canadien travaillera temporairement à partir d’un endroit sécuritaire à l’extérieur du pays », a-t-on fait savoir chez Affaires mondiales Canada, dimanche.

Selon le New York Times, les forces spéciales américaines auraient évacué six diplomates canadiens, ainsi que 70 diplomates américains et certains d’autres pays. Le gouvernement canadien n’a pas voulu confirmer cette information pour l’heure.

La ministre Joly doit s’entretenir sous peu avec son homologue au Djibouti, pays où le Canada a déployé des membres de l’Équipe permanente de déploiement rapide (EPDR) « dans le but d’améliorer [sa] capacité de soutien et de mieux évaluer les besoins sur le terrain ».

Les violences, principalement à Khartoum et au Darfour (ouest), ont fait selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3700 blessés.

Avec l’Agence France-Presse